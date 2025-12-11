0 Aufrufe
Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer
In Potions, Please! übernehmt ihr den Shop eurer Tante, nachdem die das zeitliche segnet und ihre Wiederbelebung versemmelt. Jetzt liegt es an euch, eure Kunden mit allerlei Tränken auszustatten. Dazu sammelt ihr Zutaten, verschönert euren Shop und beeinflusst die Welt um euch herum mit eurem Gebräu. Denn je nachdem, wen ihr mit welchen Tränken ausstattet, hat das einen Einfluss auf das Dorf. Mehr Ausdauer-Tränke für die Farmer erhöht etwa die Ernte, während mehr Tränke für die Goblins die Zahl der verschwundenen Hühner nach oben schnellen lässt.
Potions, Please! soll auf Steam, Nintendo Switch und PlayStation erscheinen. Auf Steam könnt ihr es bereits zu eurer Wunschliste hinzufügen. Noch mehr zum Spiel lest ihr außerdem in unserer ausführlichen Preview.
