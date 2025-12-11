Läuft gerade Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer
Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer

0 Aufrufe

Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer

Marylin Marx
11.12.2025 | 22:25 Uhr

In Potions, Please! übernehmt ihr den Shop eurer Tante, nachdem die das zeitliche segnet und ihre Wiederbelebung versemmelt. Jetzt liegt es an euch, eure Kunden mit allerlei Tränken auszustatten. Dazu sammelt ihr Zutaten, verschönert euren Shop und beeinflusst die Welt um euch herum mit eurem Gebräu. Denn je nachdem, wen ihr mit welchen Tränken ausstattet, hat das einen Einfluss auf das Dorf. Mehr Ausdauer-Tränke für die Farmer erhöht etwa die Ernte, während mehr Tränke für die Goblins die Zahl der verschwundenen Hühner nach oben schnellen lässt.

Potions, Please! soll auf Steam, Nintendo Switch und PlayStation erscheinen. Auf Steam könnt ihr es bereits zu eurer Wunschliste hinzufügen. Noch mehr zum Spiel lest ihr außerdem in unserer ausführlichen Preview.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer Video starten   1:58

vor 48 Minuten

Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.407 Videos

Zum Kanal
Potions Please!

Potions Please!

Genre: Simulation

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   2   2:08

vor 2 Tagen

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   14     16:32

vor einem Tag

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden Video starten   1     2   11:58

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
Wario World kommt mit Switch Online ab sofort auf die Nintendo Switch 2 Video starten   1:07

vor 6 Stunden

Wario World kommt mit Switch Online ab sofort auf die Nintendo Switch 2
Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen Video starten   0:53

vor 7 Stunden

Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen
Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter Video starten   2:02

vor 9 Stunden

Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer Video starten   1:58

vor 39 Minuten

Potions, Please! Die Shop-Simulation zeigt uns weltexklusiv seinen ersten Trailer
Wario World kommt mit Switch Online ab sofort auf die Nintendo Switch 2 Video starten   1:07

vor 6 Stunden

Wario World kommt mit Switch Online ab sofort auf die Nintendo Switch 2
Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen Video starten   0:53

vor 7 Stunden

Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen
Dieses Spiel kommt aus Ludwigsburg und lässt euch euren eigenen Second-Hand-Laden in den 90ern führen Video starten   1:00

vor 8 Stunden

Dieses Spiel kommt aus Ludwigsburg und lässt euch euren eigenen Second-Hand-Laden in den 90ern führen
Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden Video starten   0:30

vor 8 Stunden

Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden
Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter Video starten   2:02

vor 9 Stunden

Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter
Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme Video starten   1:19

vor 10 Stunden

Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme
Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein Video starten   0:54

vor 11 Stunden

Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein
Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC Video starten   1:27

vor 13 Stunden

Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC
Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen Video starten   0:45

vor einem Tag

Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen
Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele Video starten   1     1   1:36

vor einem Tag

Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   14     16:32

vor einem Tag

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
mehr anzeigen