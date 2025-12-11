Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft geht in die zweite Runde. Die neuen Folgen sind ab heute, den 11. Dezember 2025, auf Netflix verfügbar. Staffel 2 führt die Handlung von Staffel 1 fort und dient als Bindeglied zwischen der Survivor-Tilogie und den klassischen Tomb Raider-Spielen.

Staffel 1 hatte allerdings so seine Schwachstellen. Ob die neuen Folge es besser machen, können wir nun selbst auf Netflix herausfinden.