Läuft gerade Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter
Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter

19 Aufrufe

Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter

11.12.2025 | 13:29 Uhr

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft geht in die zweite Runde. Die neuen Folgen sind ab heute, den 11. Dezember 2025, auf Netflix verfügbar. Staffel 2 führt die Handlung von Staffel 1 fort und dient als Bindeglied zwischen der Survivor-Tilogie und den klassischen Tomb Raider-Spielen.

Staffel 1 hatte allerdings so seine Schwachstellen. Ob die neuen Folge es besser machen, können wir nun selbst auf Netflix herausfinden.
Preisvergleich
alle anzeigen
Rise of the Tomb Raider
Amazon
Rise of the Tomb Raider
ab 79,90 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Empfohlen
alle anzeigen
Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter Video starten   2:02

vor einer Stunde

Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.889 Videos

Zum Kanal
Rise of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Genre: Action

Release: 28.01.2016 (PC), 11.10.2016 (PS4), 13.11.2015 (Xbox One, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung Video starten   2   2:08

vor einem Tag

Open World-Rollenspiel mit 94% positiven Bewertungen auf Steam bekommt schon nächste Woche seine erste große Erweiterung
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden Video starten   1     1   11:58

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   10     16:32

vor 21 Stunden

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen Video starten   0:45

vor 19 Stunden

Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen
Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein Video starten   0:54

vor 3 Stunden

Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein
Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC Video starten   1:27

vor 4 Stunden

Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Dieses Spiel kommt aus Ludwigsburg und lässt euch euren eigenen Second-Hand-Laden in den 90ern führen Video starten   1:00

vor 35 Minuten

Dieses Spiel kommt aus Ludwigsburg und lässt euch euren eigenen Second-Hand-Laden in den 90ern führen
Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden Video starten   0:30

vor 43 Minuten

Sakamoto Days bekommt einen Live-Action-Film spendiert und teast schon, wie actionreich die Kämpfe aussehen werden
Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter Video starten   2:02

vor einer Stunde

Tomb Raider: Laras Abenteuer geht heute auf Netflix mit Staffel 2 weiter
Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme Video starten   1:19

vor 2 Stunden

Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme
Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein Video starten   0:54

vor 3 Stunden

Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein
Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC Video starten   1:27

vor 4 Stunden

Hier reist du mit Wohnwagen und Riesenhummel durch eine knuffige Welt - Cozy Caravan erscheint im Januar für Switch und PC
Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen Video starten   0:45

vor 19 Stunden

Im Piratenabenteuer Windrose segelt ihr mit euren Freunden los, erkundet Inseln und stellt euch Bossen
Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele Video starten   1     1   1:36

vor 21 Stunden

Nintendo Switch Online bekommt im Dezember 2025 zwei weitere N64-Spiele
Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen Video starten   10     16:32

vor 21 Stunden

Warum deine Spiele keinen Spaß mehr machen
Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf Video starten   0:48

vor 23 Stunden

Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf
Verdant zeigt uns, dass Postapokalypse auch wunderschön sein kann Video starten   1:00

vor einem Tag

Verdant zeigt uns, dass Postapokalypse auch wunderschön sein kann
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden Video starten   1     1   11:58

vor einem Tag

Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
mehr anzeigen