Dieses Spiel kommt aus Ludwigsburg und lässt euch euren eigenen Second-Hand-Laden in den 90ern führen

Maximilian Franke
11.12.2025 | 14:13 Uhr

Thrifty Business ist das neue Projekt von Entwickler Spellgarden mit Sitz in Ludwigsburg. Das fünfköpfige Team hat sich bereits unter anderem mit der Sticker-Shop-Sim Sticky Business einen Namen gemacht und gibt uns jetzt einen Gebrauchtwarenladen in die Hand, der nach Belieben eingerichtet und erweitert werden will.

Was ist Thrifty Business?

Eine komplexe Wirtschaftssimulation solltet ihr nicht erwarten. Stattdessen geht es eher um das Organisieren und Gestalten eures Geschäfts, in dem ihr immer wieder spannende Kostbarkeiten von eurer Kundschaft in die Hände bekommt. Ihr könnt euch auch mit den Leuten unterhalten, um mehr über die verschiedenen Gegenstände zu erfahren.

Beim Setting spricht Spellgarden von einem "90s inspired Thrift-Shop-Simulator". Die nostalgische Ader merkt man dem Spiel nicht nur beim knallbunten Grafikstil an, der wohlig (?) an Musikvideos von Blümchen und Co. erinnert. Auch was die Items betrifft, scheint es keine modernen Computer oder Smartphones zu geben. Stattdessen handelt ihr mit T-Shirts, Plattenspielern und anderen persönlichen Schätzen.

Thrifty Business hat noch keinen konkreten Releasetermin, soll aber 2026 für PC erscheinen. Der Vorgänger Sticky Business erschien zusätzlich für Switch, Xbox und PlayStation. Ein späterer Konsolenrelease ist für Thrifty Business also durchaus möglich.
