Wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden entspannt Zeit verbringen möchtet, könnte Spirit Crossing genau das richtige für euch sein

Die Macher von Cozy Grove haben ihr neues Spiel Spirit Crossing für Steam angekündigt! Diesmal schickt euch das Team von Spry Fox in eine friedliche Multiplayer-Welt, in der ihr mit euren Freunden gemeinsam magische Landschaften erkundet und sie im Laufe der Zeit durch eure Gemeinschaft verändert.

Der Fokus liegt klar auf dem Miteinander und dem gegenseitigen Kennenlernen. Das betrifft sowohl die menschlichen Fans untereinander, aber auch die Charaktere, die ihr in der Spielwelt treffen könnt. Letztere geben euch Quests, mit denen ihr ihnen helfen könnt. Das wiederum sorgt dafür, dass sich die Figuren euch öffnen und mehr von sich preisgeben – und bessere Belohnungen springen lassen.

Kämpfe gibt es hier nicht, dafür könnt ihr euch im Koop mit klassischen Cozy-Aktivitäten wie Angeln, Ernten oder Rätseln die Zeit vertreiben. Ebenfalls Genre-typisch habt ihr zudem eure eigenen vier Wände, in denen ihr nach Herzenslust dekorieren könnt.

Kommt euch das bekannt vor? So ganz neu ist die Ankündigung von Spirit Crossing nicht. Ursprünglich entstand das Projekt unter Netflix und war deswegen eigentlich nur für Mobile Geräte geplant. Entwickler Spry Fox hat sich aber wieder unabhängig gemacht und veröffentlicht das Spiel deswegen 2026 nun doch ganz normal bei Steam.

Solltet ihr die Mobile-Version spielen wollen, benötigt ihr nach wie vor einen Netflix-Account. Für Steam gilt das nicht.

Spirit Crossing hat noch keinen konkreten Releasetermin, soll aber 2026 für PC und Mobile erscheinen.