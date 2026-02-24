22 Aufrufe
Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Es sieht nicht gut aus für Ubisoft. Die Fans sind seit Jahren von den Spielen enttäuscht, die Aktienkurse auf Talfahrt und jetzt streiken die Angestellten nicht nur, sie fordern sogar den Rücktritt vom Chef. Das, was früher mal einer der wichtigsten Publisher der Welt war, steckt seit Jahren in einer Abwärtsspirale, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Zu teure Entwicklung, zu viele Flops und vor allem - zu wenig Mut für eigene Ideen.
Dabei war das mal ganz anders. Denn früher mal hat Michi Ubisoft und seine Spiele geliebt. Aber um diese Zeiten wieder zurückzukriegen, bräuchte man schon eine Zeitreise und ein irres Abenteuer, dass die Grenzen des Greenscreen-Klamauks zu sprengen droht...
