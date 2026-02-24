Läuft gerade Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!

22 Aufrufe

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!

Michael Obermeier
24.02.2026 | 09:10 Uhr

Es sieht nicht gut aus für Ubisoft. Die Fans sind seit Jahren von den Spielen enttäuscht, die Aktienkurse auf Talfahrt und jetzt streiken die Angestellten nicht nur, sie fordern sogar den Rücktritt vom Chef. Das, was früher mal einer der wichtigsten Publisher der Welt war, steckt seit Jahren in einer Abwärtsspirale, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Zu teure Entwicklung, zu viele Flops und vor allem - zu wenig Mut für eigene Ideen.

Dabei war das mal ganz anders. Denn früher mal hat Michi Ubisoft und seine Spiele geliebt. Aber um diese Zeiten wieder zurückzukriegen, bräuchte man schon eine Zeitreise und ein irres Abenteuer, dass die Grenzen des Greenscreen-Klamauks zu sprengen droht...
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben! Video starten   17:57

vor einer Stunde

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist Video starten   1   9:41

vor einer Woche

Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist
Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans Video starten   1:05

vor einer Woche

Pokopia in 64 Sekunden: Das erwartet euch beim neuen Pokémon-Ableger für Cozy-Fans
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   1   20:47

vor einer Woche

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Specials

Specials
4.824 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden! Video starten   1   20:47

vor einer Woche

Crimson Desert könnte absolut FANTASTISCH werden!
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 3 Tagen

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen Video starten   2:18

vor 18 Stunden

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   2     3   23:24

vor 3 Tagen

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben! Video starten   17:57

vor einer Stunde

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor 4 Wochen

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Jetzt kann nur noch ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben! Video starten   17:57

vor einer Stunde

Jetzt kann nur noch 'ne Zeitmaschine Ubisoft retten. Gut, dass wir eine haben!
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen Video starten   2:18

vor 18 Stunden

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten Video starten   2     3   23:24

vor 3 Tagen

20 Minuten Gameplay zu Replaced: Das hat das kommende Cyberpunk-Adventure zu bieten
Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht Video starten   3     1:04:55

vor 3 Tagen

Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht
Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch Video starten   1:04

vor 3 Tagen

Bluey-Fans können schon bald mit ihrer Lieblingshündin in ein großes Abenteuer ziehen – auf Playstation, Xbox und Switch
Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück Video starten   2   1:35

vor 3 Tagen

Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück
Nach Baldurs Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons + Dragons gehört (LIVE) Video starten   58:05

vor 4 Tagen

Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)
Pokémon TCG Pocket enthüllt Wundervolles Paldea-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt Video starten   0:58

vor 4 Tagen

Pokémon TCG Pocket enthüllt "Wundervolles Paldea"-Set, mit dem ihr euch Gen 9-Pokémon schnappen könnt
Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen Video starten   1:04

vor 4 Tagen

Xeonblade Chronicles X Definitive Edition: Upgrade für Switch 2 ist überraschend erschienen
Replaced wurde kurz vor Release nochmal verschoben – dafür können wir jetzt eine Demo ausprobieren Video starten   2   0:39

vor 5 Tagen

Replaced wurde kurz vor Release nochmal verschoben – dafür können wir jetzt eine Demo ausprobieren
Goat: Im neuen Film der Macher von K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse will eine Ziege unbedingt Profi-Basketballer werden Video starten   2:16

vor 5 Tagen

Goat: Im neuen Film der Macher von K-Pop Demon Hunters und Across the Spider-Verse will eine Ziege unbedingt Profi-Basketballer werden
Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen Video starten   1:13

vor 6 Tagen

Under the Island: Neues Zelda-Like erscheint heute und allein die schicke SNES-Optik kann sich auf jeden Fall sehen lassen
mehr anzeigen