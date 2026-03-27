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Sniper Elite-Studio macht einen Alien-Shooter - Alien Deathstorm mit erstem Trailer enthüllt

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Sniper Elite-Studio macht einen Alien-Shooter - Alien Deathstorm mit erstem Trailer enthüllt

Tobias Veltin
27.03.2026 | 11:55 Uhr

Rebellion, das Studio hinter der Sniper Elite-Serie und Atomfall, entwickelt aktuell einen First-Person-Shooter. Das Spiel heißt Alien Deathstorm und wurde auf dem Xbox Partner Preview-Showcase im März 2026 offiziell enthüllt.

Obwohl das Spiel "Alien" im Titel trägt, hat es nicht die Lizenz der berühmten Horrorfilme, orientiert sich aber beim Look & Feel an diesen. Grundsätzlich werdet ihr zu einer abgelegenen Anlage auf einem fernen Planeten entsandt, zu der die Kommunikation abgebrochen ist.

Wenig überraschend bekommt ihr es dort mit aggressiven Außerirdischen zu tun, die euch ans Leder wollen. Neben Action soll laut Rebellion auch die Erkundung der Umgebung ein wichtiges Element im Spiel sein, ähnlich wie in bisherigen Spielen des Studios.

Der Release von Alien Deathstorm ist für das Jahr 2027 geplant, erscheinen wird der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X/S (auch im Game Pass) und PC.

 
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