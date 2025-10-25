3358 Aufrufe
Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta
Mit »Ananta« arbeiten das Team von Naked Rain an einem regelrechten Open-World-Monstrum: Eine riesige Metropole als Spielplatz, eine vollvertonte Story-Kampagne für elf komplett unterschiedliche Spieler-Charaktere und das alles für lau?! Klingt zu gut um wahr zu sein? Dann seid ihr mit eurem Gefühl nicht alleine, denn in unserer Vorschau zeigen wir euch, dass Ananta viele seiner besten Ideen einfach frech geklaut hat.
Aber ist das wirklich so schlimm? Denn wenn Ananta seine ambitionierten Pläne umsetzen kann, dann steht hier ein Open-World-Megahit für PC, PS5 und Mobile in den Startlöchern, auf den laut offizieller Website über 15 Millionen registrierte Fans warten.
Im Vorschau-Artikel zu Ananta bei GameStar Plus lest ihr noch mehr Infos zum neuen Actionspiel von Netease und Naked Rain.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.