Stell dir vor: GTA, aber in komplett abgefahren… - Das steckt hinter Ananta

Mit »Ananta« arbeiten das Team von Naked Rain an einem regelrechten Open-World-Monstrum: Eine riesige Metropole als Spielplatz, eine vollvertonte Story-Kampagne für elf komplett unterschiedliche Spieler-Charaktere und das alles für lau?! Klingt zu gut um wahr zu sein? Dann seid ihr mit eurem Gefühl nicht alleine, denn in unserer Vorschau zeigen wir euch, dass Ananta viele seiner besten Ideen einfach frech geklaut hat.

Aber ist das wirklich so schlimm? Denn wenn Ananta seine ambitionierten Pläne umsetzen kann, dann steht hier ein Open-World-Megahit für PC, PS5 und Mobile in den Startlöchern, auf den laut offizieller Website über 15 Millionen registrierte Fans warten.

Im Vorschau-Artikel zu Ananta bei GameStar Plus lest ihr noch mehr Infos zum neuen Actionspiel von Netease und Naked Rain.
vor einer Woche

Genre: Rollenspiel

Release: 2026 (PC, PS5, PS4, iOS, Android)

