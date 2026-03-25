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Wenn Marathon ein Rennspiel wäre, würde es wahrscheinlich so aussehen wie Raw Components Racing
Unkonventionelle SciFi-Optik mit grellen Farbakzenten – damit hat kürzlich erst der Extraction-Shooter Marathon auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt wurde ein Rennspiel angekündigt, dessen Look uns zumindest im ersten Trailer durchaus an den von Marathon erinnert.
Und auch die ersten sporadischen Infos auf der offiziellen Webseite von Raw Components zeigen bestimmte Parallen. Dort ist nämlich auch von "synthestischen Hüllen" und "digitalem Bewusstsein" die Rede. Viel mehr konkrete Infos als dass jedes Fahrzeug modular sein soll und jedes Teil ein "Collectible" ist allerdings noch nicht bekannt.
Und auch der erste Trailer zeigt bislang ausschließlich Renderszenen und noch kein Gameplay. Lust auf mehr macht der Teaser aber auf jeden Fall.
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