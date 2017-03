Nintendo versorgt die Switch 2017 mit einem reichhaltigen Spiele-Lineup.

"Ja, das Launch-Lineup ist schwach, aber das ist egal", schrieb Kollege Hannes vor Kurzem in seiner Kolumne zur Nintendo Switch. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Denn obwohl es häufig in Kommentaren heißt, dass es für die Switch nur wenig Spiele geben würde, stehen 2017 noch viele Releases an - darunter auch ein paar potenzielle Highlights.

Zum einen zählen hierzu Portierungen bereits angekündigter oder sogar veröffentlichter Spiele. So erscheinen etwa Minecraft, Skyrim oder das Horrorspiel Perception in diesem Jahr für die Nintendo Switch. Daneben gibt es aber natürlich auch noch Switch- beziehungsweise Nintendo-exklusive Spiele wie Arms und Fire Emblem Warriors.

Wie ihr also seht, steht auch nach dem Launch-Lineup rund um Breath of the Wild und 1-2 Switch einiges für Nintendos neue Konsole an - von der kürzlich angekündigten Indie-Initiative ganz zu schweigen. Und sieben der kommenden Highlights stellen wir euch nun näher vor.

Mario Kart 8 Deluxe

Genre: Rennspiel Release: 28. April 2017

Mario Kart 8 Deluxe - Debüt-Trailer der Nintendo Switch-Neuauflage zeigt Ballonschlacht, neue Strecken & Fahrer

Klar, ein komplett eigenes Mario Kart für die Nintendo Switch wäre uns auch lieber, die Deluxe-Version von Mario Kart 8 verspricht aber trotzdem reichlich Spaß. Schließlich zählen zum Lieferumfang nicht nur das immer noch sehr gute Hauptspiel und seine DLCs, sondern auch neue Inhalte. Unter anderem bietet die Switch-Fassung zusätzliche Figuren wie die Inklings aus Splatoon und einen überarbeiteten Schlacht-Modus.

Arms

Genre: Fighting Game Release: 1. Quartal 2017

Arms - Das sind die ersten Spielszenen zur Ausfahrbarer-Arm-Prügelei

Auf den ersten Blick wirkt Arms wie eines dieser Spiele, bei denen wir einfach nur wild herumfuchteln, bis jemand gewinnt – ohne zu wissen, wie das nun eigentlich passiert ist. Auf den zweiten Blick offenbart das Gameplay jedoch einiges an Tiefe. Arms setzt auf Timing, darauf, dass wir Schläge im richtigen Moment ins Leere laufen lassen, blocken oder die verschiedenen Angriffsmanöver über die Joy-Con-Controller präzise umsetzen. Leicht zu lernen, schwer zu meistern lautet also die motivierende Devise. Und wenn Arms damit nicht nur für kurze Zeit begeistert, könnte es sich zu einem Überraschungshit wie Rocket League entwickeln.

Splatoon 2

Genre: Third-Person-Shooter Release: 3. Quartal 2017

Splatoon 2 - Das sind die ersten Spielszenen aus dem kunterbunten Team-Shooter

Mit Splatoon verpasste Nintendo dem klassischen Multiplayer-Shooter einen neuen Anstrich. Wo sonst meist nur bullige Soldaten oder Sci-Fi-Krieger gegeneinander antraten, verspritzten plötzlich Cartoon-Figuren tonnenweise Farbe, um einer Map ihren Stempel aufzudrücken und so zu gewinnen. Splatoon 2 behält den angenehm unkonventionellen Ansatz seines Vorgängers bei, könnte aber auch seinen größten Fehler, nämlich fehlenden Content, fortführen. Erst vor Kurzem verrieten die Entwickler, dass Splatoon 2 zum Release eine limitierte Waffenauswahl bieten werde. Später sollen aber wie beim ersten Teil Updates mit zusätzlichen Levels und Waffen folgen.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Genre: Rollenspiel Release: Herbst 2017

The Elder Scolls 5: Skyrim - Offizieller Trailer für Bethesdas Fantasy-RPG auf Nintendo Switch

Nach der Erstveröffentlichung 2011 und dem Re-Release im letzten Jahr soll The Elder Scrolls V: Skyrim im Herbst 2017 seinen Weg auf die Nintendo Switch finden. Allerdings schweigen sich sowohl Bethesda als auch Nintendo darüber aus, welche Features die Switch-Version bietet. Erwartet uns eine Portierung der PS3- beziehungsweise der Xbox 360-Fassung? Oder bringt Bethesda die überarbeitete Special Edition auf die Switch? Die Beschreibung auf der offiziellen Nintendo-Website erwähnt nur Inhalte der Standard-Edition, spricht also von der riesigen Open World, ihren spielerischen Möglichkeiten oder den beeindruckenden Kämpfen gegen Drachen. Allerdings würde es uns überraschen, wenn der Switch-Version von Skyrim nicht zumindest die Erweiterungen Dawnguard, Heathfire und Dragonborn beiliegen. Mod-Support wie bei der Special Edition halten wir hingegen für unwahrscheinlich, da Nintendo seine Konsolen erfahrungsgemäß stärker kuratiert als Sony und Microsoft.

FIFA 18

Genre: Fußballsimulation Release: Herbst 2017

FIFA 17 - Video zeigt: So gut sind Reus, Boateng, Neuer und Co

FIFA 18 ist das bislang einzige Spiel, das EA für die Nintendo Switch angekündigt hat. Der Publisher dürfte sein überaus beliebtes Franchise als Testballon nutzen, um herauszufinden, wie erfolgreich ein Spiel auf der Nintendo-Konsole werden kann. Um eine lieblose Umsetzung der PS4- oder Xbox One-Version dürfte es sich bei der Switch-Fassung dennoch nicht handeln. EA verspricht, FIFA 18 auf die Hardware der Switch maßzuschneidern. Gerade der Multiplayer, der das Herzstück der FIFA-Reihe ist, könnte davon profitieren. Immerhin wirbt die Switch ja damit, dass wir dank des Hybrid-Konzepts schnell und einfach gegen andere Spieler antreten können.

Super Mario Odyssey

Genre: Platformer Release: Ende 2017

Super Mario Odyssey - Debüt-Trailer zum 3D-Mario für Nintendo Switch

Nachdem Nintendo den Launch der Switch mit dem gefeierten The Legend of Zelda: Breath of the Wild eröffnete, könnte Super Mario Odyssey das erste Jahr der Konsole ähnlich erfolgreich abschließen. Die Serie gibt sich diesmal nämlich besonders ambitioniert. Nintendo bewirbt den Platformer als erstes "Sandbox-Spiel seit Super Mario 64 für Nintendo 64 und Super Mario Sunshine auf dem Nintendo GameCube". Zudem lässt Mario das Pilz-Königreich in Odyssey hinter sich, um Abenteuer auf der Erde zu erleben.

Xenoblade Chronicles 2

Genre: JRPG Release: 2017

Xenoblade Chronicles 2 - Debüt-Trailer zum Xenoblade Chronicles-Sequel für Nintendo Switch

Als Xenoblade Chronicles 2011 auf den Markt kam, gewann das JRPG dank seinem beeindruckenden Gegner- und Weltendesign eine treue Fan-Gemeinde für sich. Dem Wii U-Nachfolger Xenoblade Chronicles X gelang es sogar, diese Stärken auszubauen – er bot eine noch größere Welt, taktischere Kämpfe und eine imposantere Stimmung. Da stört es Fans auch nicht, dass bislang kaum etwas zu Xenoblade Chronicles 2 bekannt ist, schließlich sprechen die Vorgänger für sich.

Und welche Spiele erscheinen sonst noch für die Switch?

Splatoon 2, Super Mario Odyssey und Co. bilden natürlich nur einen kleinen Teil des Spiele-Lineups für 2017 ab. Neben den Titeln, die wir euch hier präsentiert haben, erscheinen in diesem Jahr noch rund 100 weitere Spiele für die Nintendo Switch. Unter anderem dürfen sich Besitzer der Konsole auf Yooka-Laylee, Oceanhorn und Steamworld Dig 2 freuen.

