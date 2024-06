Wer in 2024 noch großartige, queere Geschichten erleben will, kommt an diesen 9 Spielen nicht vorbei

In diesen Spielen trefft ihr auf queere Romanzen und Charaktere.

Ihr seid immer auf der Suche nach Spielen mit diversen Figuren, queeren Romanzen und mehr? Dann gibt es einige Titel, die ihr dieses Jahr unbedingt im Blick behalten solltet.

Egal, ob Action-Adventure, Sim oder Visual Novel: Wir stellen euch 9 ganz unterschiedliche Spiele mit LGBTQIA+ Inhalten vor, auf die wir uns freuen und die auch was für euch sein könnten.

Life is Strange: Double Exposure

48:35 Life is Strange: Double Exposure zeigt euch 15 Minuten vom Anfang des Adventures

Release-Datum : 29. Oktober 2024

: 29. Oktober 2024 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Genre: Adventure

Darum geht's: Das nächste Life is Strange setzt endlich die Geschichte von Max aus Teil 1 fort. Inzwischen studiert die junge Frau und hat neue Freund*innen gefunden. Zu diesen gehört auch eine Künstlerin namens Sophie, die Max eines Tages tot auffindet. Sie versucht daraufhin, herauszufinden, was geschehen ist und setzt dabei erneut ihre übernatürlichen Kräfte ein.

Vorwissen aus dem ersten Teil ist übrigens laut den Entwickler*innen nicht nötig, um die Geschichte zu verstehen.

Das macht das Spiel queer: Wir schlüpfen hier in die Rolle einer bisexuellen Protagonistin. Max konnte im ersten Spiel ihre Freundin Chloe küssen, zeigte aber auch interesse an Männern.

Disclaimer: Entwickler Deck Nine stand zuletzt im April 2024 im Fokus, als anonyme Anschuldigungen von mehreren Mitarbeiter*innen des Studios publik wurden. Inhaltlich geht es um

Missmanagement, Crunch, sexuelle Belästigung und die Verbreitung von Nazi-Symbolen. Einen ausführlichen Bericht zum Thema findet ihr unter diesem Link.

Love, Ghostie

0:47 In Love, Ghostie werdet ihr zum Geister-Verkuppler

Release-Datum : 3. Quartal 2024

: 3. Quartal 2024 Plattformen: PC,

PC, Genre: Shipping-Sim

Darum geht's: In Love, Ghostie werden wir zu einem Geist, der in einer Villa die unterschiedlichsten Wesen zusammenbringt. Dabei erleben wir süße kleine Liebesgeschichten zwischen Gespenstern, Fröschen, Pflanzen und mehr. Mit Minispielen können wir außerdem die Zufriedenheit der Bewohner*innen erhöhen.

Das macht das Spiel queer: Die 12 Charaktere, denen wir in der Geistervilla begegnen, können ganz beliebig miteinander verkuppelt werden. Folglich sind natürlich jede Menge queere Optionen möglich.

Lost Records: Bloom & Rage

1:11 Lost Records: Neues Spiel der Life is Strange-Macher dreht sich um weibliche Freundschaft

Release-Datum : 2025 (ursprünglich geplant: 4. Quartal 2024)

: 2025 (ursprünglich geplant: 4. Quartal 2024) Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Genre: Adventure

Darum geht's: Lost Records: Bloom & Rage ist das neue Spiel der Entwickler*innen des ersten Life is Strange-Spiels und dreht sich um eine Gruppe Freundinnen. Wir erleben diese in zwei Zeitlinien, nämlich als Teenagerinnen in den 90er-Jahren, während sie von einem einschneidenden Erlebnis geprägt werden und später als Erwachsene, die sich eigentlich aus den Augen verloren hatten.

Das macht das Spiel queer: Die Entwickler*innen haben bereits verraten, dass es innerhalb der Mädchen-Clique queere Figuren gibt.

Wrestling with Emotions

0:51 Wrestling with Emotions ist Wrestling- und Dating-Sim zugleich

Release-Datum : 2024

: 2024 Plattformen: PC

PC Genre: Wrestling-Dating-Sim

Darum geht's: Wrestling with Emotions vereint eine ungewöhnliche Kombination aus Elementen zu einem Spiel: Wrestling, Dating, Action-RPGs und Punk! In der Story verschlägt es uns in die 90er, in denen wir im Ring unser Perfect Match mit Muskeln, Eleganz, unserem Auftreten und Theatralik (MEAT) beeindrucken. Dank Entscheidungen, die ihre Konsequenzen haben, formen wir dabei unsere eigene Geschichte mit 16 möglichen Enden.

Das macht das Spiel queer: Wir erstellen unseren eigenen Charakter, um den Funken in 7 ganz unterschiedlichen Muskelprotzen zu entfachen. Dabei haben wir selbstverständlich die Möglichkeit, uns in ein queeres Liebesabenteuer zu stürzen.

Dragon Age: The Veilguard

20:22 Dragon Age: The Veilguard - Hier sind 20 Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels

Release-Datum : Quartal 2024

: Quartal 2024 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Genre: RPG

Darum geht's: Dragon Age: The Veilguard ist der vierte Teil der großen Fantasy-Rollenspiel-Reihe aus dem Hause BioWare. In der Story geht es darum, eine große Bedrohung zu bekämpfen, die sich bereits am Ende des Vorgängers Inquisition auftut. Vorwissen ist allerdings nicht nötig, da wir in die Rolle einer ganz neuen, selbst erstellten Hauptfigur schlüpfen. Für diese können wir unterschiedliche Klassen und Hintergründe wählen.

Das macht das Spiel queer: Wie gewohnt sind wir wieder mit einer sehr diversen Party unterwegs und können auch Romanzen eingehen. Besonders schön: Dieses Mal sind alle Begleiter*innen pansexuell und gehen auch Beziehungen untereinander ein, wenn wir ihnen nicht zuvorkommen.

I Just Want to be Single!!

0:43 Diese Anti-Dating-Sim ist etwas für alle, die vor Liebe lieber davonrennen würden

Release-Datum : 4. Quartal 2024

: 4. Quartal 2024 Plattformen: PC

PC Genre: Visual Novel

Darum geht's: Vielleicht lieber kein Dating? Das steht in dieser Anti-Dating-Sim auf dem Programm. Statt uns möglichem Herzschmerz auszusetzen, versuchen wir in I just Want to be Single!!, uns von Liebesbeziehungen fernzuhalten und stattdessen Freundschaften zu schließen. Dabei verschlägt es uns an den möglicherweise für dieses Unterfangen gefährlichsten Ort: eine Highschool!

Das macht das Spiel queer: Wir schlüpfen in die Rolle einer non-binären Hauptfigur und fokussieren eben mal keine Romanzen, sondern Freundschaften.

Die Sims 4: Verliebt

2:04 Die Sims 4 Verliebt: Das steckt im neuen DLC und diese kostenlose Neuerung gibt es für alle

Release-Datum : 25. Juli 2024

: 25. Juli 2024 Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Genre: Lebenssimulation (Erweiterungspaket)

Darum geht's: "Verliebt" für die Sims 4 ist streng genommen kein eigenes Spiel, sondern ein Erweiterungspaket, darf aber in dieser Liste nicht fehlen. Es fügt die komplett neue Stadt Ciudad Enamorada mit drei Nachbarschaften hinzu und bringt gleichzeitig zahlreiche frische romantische Interaktionen.

In einer (Ingame-)Dating-App legt ihr Profile für eure Sims an und schickt sie auf Dates. Die Möglichkeiten dafür sind zahlreich, vom Feiern im Club bis zum romantischen Sternegucken. Zusätzlich gibt's verschiedene Beziehungsdynamiken und weitere romantische Interaktionen wie einen neuen Kuss oder Kuscheln im Bett.

Das macht die Erweiterung queer: Die Sims 4 bietet ganz generell bereits diverse Beziehungen, die durch das Erweiterungspaket noch schöne Ergänzungen erhalten. Gleichzeitig mit dem DLC-Pack kommt außerdem gratis das "Romantische Grenzen"-System.

Damit werden auch exklusive und offene Beziehungen möglich. Genauer gesagt, können sich Sims dann auch außerhalb bestehender Bande verabreden, ohne dass das negative Folgen hat.

Dustborn

1:47 Dustborn: In diesem Action-Adventure spielt ihr eine Betrügerin, die sich als Punkrockerin tarnt

Release-Datum : August 2024

: August 2024 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Genre: narratives Action-Adventure

Darum geht's: In Dustborn erleben wir eine alternative Version von Nordamerika, die Gespaltenen Staaten. Wir schlüpfen in die Rolle der Trickbetrügerin Pax, die ein Päckchen ausliefern muss und sich und ihre Mitstreiter*innen als Punkband tarnt. Dabei stehen sowohl schwierige Entscheidungen als auch Kämpfe und Rhyhtmus-Passagen an.

Das macht das Spiel queer: Dustborn ist ein Roadtrip mit einer diversen Truppe. Zu den Hauptfiguren gehört beispielsweise ein non-binärer Charakter, für den auch im Deutschen geschlechtsneutrale Pronomen genutzt werden.

Afterlove EP

0:57 Im Slice-of-Live Adventure Afterlove EP versucht ihr endlich wieder nach vorn zu blicken

Release-Datum : Q3 2024

: Q3 2024 Plattformen: Switch, PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One

Switch, PS5, PS4, PC, Xbox Series X/S, Xbox One Genre: Adventure-Musikspiel

Darum geht's: In Afterlove EP erleben wir das Leben von Rama, einem jungen Mann in Jakarta, der als aufstrebender Musiker den Tod seiner Freundin verarbeitet. Dafür erhält er immer wieder Ratschläge von seinen Freund*innen und wir müssen Entscheidungen über sein Dating-Leben treffen.

Und als ob das noch nicht genug wäre, wird das Slice-of-Life-Adventure immer wieder durch auf Rhythmus basierte Musikspiel-Sequenzen unterbrochen, die Ramas Gefühlswelt als Song ausdrücken.

Das macht das Spiel queer: Die Beziehungen, die wir mit Rama innerhalb des Spiels eingehen können, sind nicht an ein Geschlecht geknüpft. Wir können somit direkt beeinflussen, welche Freundschaften Rama knüpfen wird und wo vielleicht noch mehr drin ist.

Einzig unbekannt ist bisher, wie weit das Spiel mit den Beziehungen geht. Da aber bereits Coffee Talk, das Vorgänger-Spiel des Entwicklers, sehr offen mit queeren Inhalten umgegangen ist, sind wir uns sicher, dass Afterlove EP ähnlich sein wird.

Habt ihr auch noch queere Spiele-Tipps auf Lager? Dann verratet uns in den Kommentaren, warum ihr euch auf diese freut.