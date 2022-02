Assassin's Creed Valhalla ab morgen gratis für kurze Zeit - Bereitet euch auf den neuen DLC vor!

Ubisoft hat mit Assassin's Creed Valhalla noch einiges vor. Am 10. März erscheint die bisher größte Erweiterung Dawn of Ragnarök, in der wir als Odin gegen Feuerriesen und andere mystische Gegner kämpfen. Mit dabei sind natürlich auch neue Waffen, Fähigkeiten und Challenges – darunter eine Kampfarena, in der ihr euch Belohnungen verdienen könnt.

So kurz vor der Veröffentlichung des neuen DLCs möchte euch Ubisoft noch einmal die Möglichkeit geben, Valhalla ausgiebig anzuspielen und zu testen, ob es euch gefällt.

Assassin's Creed Valhalla ist am Wochenende kostenlos

Wie Ubisoft auf Twitter bekannt gibt, steht ein langes Assassin's Creed-Wochendende an. Von Donnerstag bis Montag, also ganze fünf Tage lang, dürft ihr mit Eivor plündern, kämpfen und eure Siedlung aufbauen. Dabei gibt es keine Einschränkungen, ihr könnt Valhalla also theoretisch sogar durchspielen, wenn ihr schnell genug seid. Bei den Massen an Inhalten, die in dem Spiel stecken, ist das aber eher unwahrscheinlich.

Start: 24. Februar

24. Februar Ende: 28. Februar

Als Vorbereitung auf Dawn of Ragnarök wurde gestern ein neues Update veröffentlicht, das Assassin's Creed Valhalla auf Version 1.5 hebt. Abgesehen davon, behebt der Patch aber auch diverse Probleme und optimiert das Kampfsystem. Zudem gibt es jetzt einen weiteren Schwierigkeitsgrad, durch den ihr unter anderem einstellen könnt, ob Feinde mit Eivor leveln.

Hier seht ihr den Trailer zum Ragnarök-DLC:

DLC ist unabhängig von der Kampagne: Wenn ihr mit dem kostenlosen Wochenende neu in Valhalla einsteigt, müsst ihr euch wegen der anstehenden Erweiterung nicht hetzen. Dawn of Ragnarök könnt ihr bequem starten, ohne dass ihr zuvor Eivors Geschichte abschließen müsst. Ihr bekommt dann einen Charakter mit Powerlevel 340 gestellt.