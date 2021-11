Animal Crossing Happy Home Paradise: So kommen eure Bewohner auf das Inselparadies

Animal Crossing: New Horizons hat mit Happy Home Paradise kostenpflichtigen DLC erhalten, der komplett neue Inhalte hinzufügt. Auf dem Inselparadies könnt ihr Ferienhäuser für die tierischen Bewohner*innen erstellen. Das könnt ihr aber ebenfalls für eure eigenen Nachbarn machen. Wie das geht und was Schokolade damit zu tun hat, klären wir für euch. (via Screenrant)

Lockt mit Schokolade eure eigenen Bewohner*innen auf die Insel

Die neue Möglichkeit, für die Tiere ein Ferienhaus zu errichten, ist für euch ein harter Job, der aber belohnt wird. Wenn ihr bestimmte Ziele erreicht und Arbeiten erledigt, dann bekommt ihr von Lottie eine Belohnung in der Form von Poki, die ihr im Inselshop ausgeben könnt.

Souvenir-Schokolade: Im Laden befindet sich in der unteren linken Ecke Schokolade, die 800 Poki das Stück kosten. Kauft ihr direkt drei davon, dann kosten sie nur 2000 Poki. Ihr könnt diese mit auf eure Insel und dann als Geschenk an eure Bewohner*innen weitergeben. Wie jedes Geschenk, könnt ihr pro Nachbarn nur ein Item pro Tag verschenken. Diese fragen euch dann, was so euer Job ist und ihr könnt sie einladen doch mal auf der Insel vorbeizuschauen.

Kehrt wieder zu Happy Home Paradise zurück: Beim nächsten Flug auf die Insel ist dann euer Nachbarn mitgeflogen und läuft auf der Insel herum. Sobald ihr wieder in die Arbeitsklamotten wechselt, könnt ihr ihren Auftrag annehmen und das perfekte Ferienhaus für euren Klienten erstellen.

Wenn ihr also eins der Tierchen besonders gern habt, dann könnt ihr ihnen so auch ihren Ferientraum erfüllen. Ansonsten laufen aber auch viele zufällige Klienten herum für die ihr die Häuser gestalten könnt.

Was euch sonst noch im DLC erwartet, zeigt der Trailer:

Neben euren Bewohner*innen könnt ihr auch amiibo einladen. Dabei geht jede Karte und jede Figur aus der Animal Crossing-Serie. Neuerdings könnt ihr auch Charaktere wie Dr. Samselt, Resetti und viele mehr nutzen, die vorher nicht möglich waren.

Habt ihr schon in Happy Home Paradise reingespielt? Was gefällt euch an dem neuen DLC?