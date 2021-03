In Animal Crossing: New Horizons wird es für einige Tage ziemlich grün. Mit dem Kleeblatttag wird auf unseren Inseln der St. Patrick's Day gefeiert, an dem vor allem die Iren den Bischof Sankt Patrick gedenken. Und das unter anderem mit Kleeblättern und ganz viel Grün. Das spiegelt sich in Animal Crossing durch neue Gegenstände wieder, die wir vom 10. bis 17. März erhalten können.

Neue saisonale Items erstrahlen in Grün

Den einen Teil der neuen Items findet ihr im Nook Shopping Katalog. Auf den könnt ihr entweder über das Terminal im Service Center oder das Ingame-Smartphone zugreifen. Dort müsst ihr dann bei "Besondere Waren" unter "Saisonal" nachschauen.

Kleeblatt-Smoothie - 1.000 Sternis

Kleeblatt-Teppich - 1.500 Sternis

Kleeblatttürschild - 1.200 Sternis

Achtung: Die Items variieren täglich. Um alle Items zu erhalten, müsst ihr also täglich in den Nook Shopping Katalog schauen.

Neue Klamotten in der Schneiderei

Anders verhält es sich mit den neuen Klamotten. Diese könnt ihr bis zum 17. März vollständig im Sortiment finden und demnach in einem Rutsch kaufen, wenn denn der Geldbeutel stimmt.

Kleeblatt-Outfit - 3.000 Sternis

Kleeblattsonnenbrille - 1.100 Sternis

Kleehut - 1.320 Sternis

Paar Kleeblattschuhe - 1.680 Sternis

Bastelanleitung für Kleeblattstab

Außerdem gibt es mit dem Kleeblattstab einen neuen Stab, mit dem wir die gespeicherten Outfits schnell wechseln können. Diesen müssen wir aber erst herstellen. Die Bastelanleitung dazu finden wir in den fliegenden Ballon-Geschenken, die wir einfach mit einer Schleuder vom Himmel holen.

Materialien für den Kleeblattstab:

3 Unkraut

3 Sternensplitter

Während der Kleeblatttag nur wenige Tage läuft, könnt ihr euch dank des Update 1.8.0 bereits seit 1. März mit zahlreichen Mario-Items eindecken und eure Insel in ein Pilz-Königreich oder Ähnliches verwandeln:

Neben verschiedenen Fan-Kreationen hat sich daraus auch eine Pipe-Challenge entwickelt, bei der kreative Fotos gefragt sind. Falls ihr euch daran beteiligen oder einige Ergebnisse anschauen wollt, schaut in den Pipe-Challenge-Artikel.

Gefällt euch der Kleeblattag in Animal Crossing? Feiert ihr vielleicht sogar im echten Leben den St. Patrick's Day?