Animal Crossing: Melinda erhält offenbar so viel Gehalt, dass sie sich Gucci-Klamotten leisten kann

Tom Nook ist in der Animal Crossing: New Horizons-Community als Geizhals verschrien, der unschuldigen Spieler*innen das Geld aus der Tasche zieht. Seine horrenden Summen für den Ausbau des Hauses hat schon so Manchen an den Rand des Wahnsinns getrieben. Doch wusstet ihr eigentlich, dass Tom Nook seinen Mitarbeitenden einen mehr als fairen Lohn zahlt?

Melinda kleidet sich in Gucci

Der gierige Marderhund hat umgerechnet ein Vermögen von rund 442 Milliarden Euro angehäuft und dementsprechend gut fällt das Gehalt von seiner Assistentin Melinda aus. Melinda kleidet sich nämlich nicht in einer einfachen Wolljacke, sondern nur in allerfeinster Mode:

Die Jacken, die Melinda trägt, sind nämlich beim Modelabel Gucci zu finden. Die luxuriöse Marke ist für seine teuren Preise berüchtigt. Die gelbe Jacke, die Melinda beispielsweise trägt, kostet im Shop umgerechnet rund 3.500 Euro.



Wie kann das sein? Melinda arbeitet im Servicecenter eurer Insel in Animal Crossing: New Horizons. Dort steht sie den Spielenden rund um die Uhr zur Verfügung. Bei einem Arbeitstag von 24 Stunden kommen einige Arbeitsstunden zusammen. Sie ist also ein wahrhaftiges Arbeitstier, was Toom Nook mit einem saftigen Gehalt belohnt.

Tom Nook als gütiger Boss

Tom Nook hat also doch eine weiche Seite. Doch nicht nur Melinda, auch Nepp und Schlepp haben es gut bei Tom Nook. Die Tanukis sind nämlich entgegen vieler Erwartungen nicht miteinander verwandt. Tom Nook nahm die beiden als Waisenkinder und somit auch ins erfolgreiche Familien-Imperium auf.



Bedenken wir vor allem den traurigen Hintergrund, dass Tom Nook seine Karriere mit einigen Rückschlägen starten musste, erscheint er vielleicht doch kein ganz so schlechter Arbeitgeber sein. Wer würde nicht so ein üppiges Gehalt verdienen wollen?



Animal Crossing ist voller trauriger Schicksale

Was würdet ihr euch von so einem üppigen Gehalt kaufen?