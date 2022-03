Animal Crossing-Modder holt sich die Pokémon-Starter aus Karmesin & Purpur schon jetzt auf seine Insel

Pokémon Karmesin und Purpur erscheinen erst Ende des Jahres für Nintendo Switch. Ein Modder will wohl nicht so lange warten und holt sich die Starter der 9. Generation auf seine Insel in Animal Crossing: New Horizons.