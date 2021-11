Animal Crossing: Kurz vor Update 2.0 und DLC gibt es Bilder zu neuen Items

Update, 7:37 Uhr - Update 2.0 ist überraschend einen Tag vor dem geplanten Release erschienen und kann bereits heruntergeladen werden. GamePro wird euch in Kürze ausführlicher darüber in Kenntnis setzen.

Originalmeldung: Fans von Animal Crossing: New Horizons erwartet kommenden Freitag das riesige Update 2.0 und der neue DLC Happy Home Paradise. Im Rahmen davon schaffen es auch viele neue Items ins Spiel. Eins davon könnte sich sogar als sehr nützlich erweisen, wenn ihr viel kocht und bastelt.

Animal Crossing-Bilder zeigen clevere 2-in-1-Lösung

Die wohl größte Neuerung hat Nintendo auf Twitter vorgestellt, ohne groß darüber zu reden. In dem Post wird das Büro der Ferienhaus-Agentur aus dem DLC gezeigt. Die Seekuh Sigmar ist dabei der Leiter des Shops und bietet euch gegen Poki allerlei Items an.

Darunter ist auch eine neue Werkbank zu sehen, die auf den ersten Blick nicht ganz so spannend ist. Doch an diese ist direkt eine Herdplatte angekoppelt. Damit könnt ihr ohne langes Laufen Items herstellen und nebenan direkt eins der neuen Kochrezepte zubereiten.

Ein Blick in den ersten Stock: Die Ferienhaus-Agentur hat auch noch ein Hinterzimmer, das nur für Mitarbeiter*innen ist. Dort könnt ihr euch umziehen oder eure Pause verbringen. Was genau noch in dem Zimmer interaktiv ist, muss sich noch zeigen.

Neue Items für eure Insel

Ein großer Fokus des neuen DLCs wird das Umgestalten von Häusern sein. Dazu hat Nintendo ein paar Designideen auf der japanischen Webseite veröffentlicht. Die Bilder könnt ihr euch hier anschauen.

Was sind die neuen Items: Wie die Bilder zeigen, wird es komplett neue Items geben, die es so vorher noch nicht gab. Einige davon im Überblick:

Baobab-Bäume, die ihr außerhalb der Häuser platzieren könnt.

Neue Papp-Bäume

Rosa Pferdekarussell

ein Elektrischer Stuhl

eine gruselige Deckenlampe für euren Keller

ein Riesenteddybär mit blauer Schleife

Mehr News zu Animal Crossing:

Ihr habt so langsam den Überblick verloren, was in Update 2.0 alles drin ist? Wir fassen für euch hier das wichtigste zusammen. Zudem haben wir auch noch alle Infos zum DLC Happy Home Paradise für euch zusammengetragen.

Auf welche neuen Möbelstücke freut ihr euch ganz besonders?