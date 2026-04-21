Assassin's Creed Black Flag Resnyced ist noch gar nicht da, aber schenkt euch schon jetzt ein Item - So holt ihr euch den Twitch Drop

Ubisoft hat endlich den Reveal des Remakes angekündigt. Passend dazu soll es einen ersten Twitch Drop geben, der euch noch vor Release etwas schenkt.

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Annika Bavendiek
21.04.2026 | 12:12 Uhr

Edward Kenway kehrt bald zurück. Edward Kenway kehrt bald zurück.

Am 23. April stellt Ubisoft das Remake Assassin's Creed Black Flag Resynced im Rahmen eines Showcases endlich vor. Um uns den Reveal noch etwas zu versüßen, können wir zusätzlich ein erstes Gratis-Item für das Spiel abstauben.

Wichtiger Hinweis: Noch hat Ubisoft den Twitch Drop selbst nicht angekündigt und er ist auch noch nicht bei Twitch gelistet, aber da große Streamer*innen wie Higgs ihn bereits bewerben, dürft ihr euch die Aktion getrost vormerken.

Ubisoft schenkt uns eine Pistole noch vor Release – aber nur für kurze Zeit

  • Von wann bis wann ist der Drop aktiv? 23. April 18:00 Uhr bis 24. April 18:00 Uhr
  • Was muss ich tun? 20 Minuten bei teilnehmenden Streams zuschauen
  • Was gibt's geschenkt? Rufino Pistole

Video starten 14:29 Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?

Passend zum Reveal-Showcase am Donnerstag geht auch ein Twitch Drop an den Start, der euch 24 Stunden die Möglichkeit gibt, die Pistole von Rufino für Lau abzustauben.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist 20 Minuten bei einem der teilnehmenden Streams zuzuschauen. Dazu gehört natürlich der offizielle Showcase-Stream von Ubisoft, aber auch ausgewählte Streamer*innen, die ihren Twitch-Stream mit den Drops angemerkt haben. So müsst ihr am 23. April nicht unbedingt live um 18 Uhr zuschauen, sondern habt ein paar Stunden mehr Zeit, den Drop zu erhalten.

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Wer ist Rufino noch einmal? Falls ihr euch jetzt fragt, wer denn dieser Rufino ist, dem die Pistole gehört, dann habt ihr wohl Assassin's Creed Shadows noch nicht (weit genug) gespielt. Rufino ist ein Portugiese, der in einer später reingepatchen Nebenquest als NPC auftritt und die besagte Pistole besitzt. Genau genommen ist sogar dieser Auftritt eine Hommage auf die Critical Role-Partnerschaft.

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Vergesst nicht, eure Accounts zu verknüpfen!

Damit ihr überhaupt Twitch Drops erhalten könnt, müsst ihr nicht nur die entsprechenden Streams zur entsprechenden Zeit schauen, sondern auch eure Twitch- und Ubisoft-Accounts verknüpfen.

  • Verknüpft eure Accounts über die offizielle Webseite, indem ihr euch zuerst mit dem Twitch- und dann dem Ubisoft-Account anmeldet.
  • Auf Konsolen müsst ihr ggf. über die Konto-Informations-Seite unter "Verknüpfte Konten" eure Plattform verknüpfen.

Habt ihr schließlich alles verknüpft und die 20 Minuten zugeschaut, findet ihr die Pistole auf Twitch unter "Drops & Belohnungen". Dort könnt ihr sie abholen. Wenn das Remake dann erschienen ist – was Leaks am 9. Juli der Fall ist –, wird sie automatisch freigeschaltet.

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