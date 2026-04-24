Assassin's Creed: Black Flag Resynced - Direkter Grafik-Vergleich zeigt, wie viel besser das Remake aussieht

Assassin's Creed: Black Flag Resynced lässt die Karibik in neuem Glanz erstrahlen.

Durch die rosarote Brille der Nostalgie sieht auch das Original-Black Flag immer noch hervorragend aus. Viele Kommentare unter dem Resynced-Reveal sprechen davon, dass sie Assassin's Creed 4 eigentlich genau so in Erinnerung haben. Aber der Schein trügt, wie die direkten Vergleiche zeigen – und zwar gewaltig.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced sieht im direkten Vergleich sehr viel besser aus

Das Original AC: Black Flag war seinerzeit ein hübsches, ja geradezu wunderschönes Spiel. Aber so gut, wie das Remake im Trailer daherkommt, sah es dann doch nicht aus. Auch wenn wir es vielleicht so in Erinnerung haben. Da hat sich in all den Jahren einiges getan und Assassin's Creed Black Flag Resynced profitiert massiv davon.

8:40 Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist

Autoplay

Wer will, kann das neue alte Assassin's Creed in 4K-Auflösung, mit 60 FPS und Raytracing zocken. Welche verschiedenen Modi und Grafik-Unterschiede euch bei AC Black Flag Resynced auf der PS5 und PS5 Pro erwarten, erfahrt ihr in diesem GamePro-Artikel. Wir schauen uns jetzt aber mal genauer an, was sich zum Beispiel bei den Charakteren getan hat.

Einen ziemlich abgefahrenen Direktvergleich liefert zum Beispiel dieses Video, das Ausschnitte aus Cutscenes (also kein Gameplay) gegenüberstellt:

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Die ursprünglichen Bewegungen und Motion Capturing-Performances wurden offensichtlich übernommen. Aber sonst hat sich beinahe alles verändert. Die Figuren sehen nicht mehr aus wie direkt aus dem Wachsfigurenkabinett, sämtliche Oberflächen wirken sehr viel detaillierter, texturierter und realistischer.

Das Wasser macht einen deutlich besseren Eindruck und die Weitsicht überzeugt ebenfalls auf ganzer Linie, auch wenn hier im neuen Remake offenbar mehr Tiefenschärfe beziehungsweise Unschärfe bei weiter entfernten Dingen zum Einsatz kommt. Die Gesichter wirken lebendiger und echter, auch Kleinigkeiten wie Seile oder Holz machen einen viel besseren Eindruck.

Einzig das Wetter und die Lichtstimmung sehen im Original atmosphärischer aus. Während sich da noch dunkelgraue Wolken am Horizont auftürmen, die von Blitzen durchzuckt werden und es regnet, herrscht im Remake kurioserweise eitel Sonnenschein. Wir sind gespannt, ob das so bleibt, bis zum Release kann sich aber natürlich noch einiges ändern.

Die Charaktermodelle heben den Look von AC Black Flag im Resynced-Remake auf ein völlig anderes Level. Edward Kenway sieht jetzt zum Beispiel sehr viel besser aus:

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Das Gesicht des legendären Piraten Black Beard macht jetzt auch deutlich mehr her, wie ihr hier sehen könnt:

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Laureano Torres sieht ebenfalls viel detaillierter, realistischer und weniger wächsern aus:

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Mehr über Assassin's Creed: Black Flag Resynced erfahrt ihr in diesen GamePro-Beiträgen:

Auch wenn das alles den Eindruck vermittelt, Black Flag endlich mit einer Grafik im Gameplay spielen zu können, die so aussieht, wie es früher den vorgerenderten Trailern vorbehalten war, ist natürlich Vorsicht geboten: Viele Szenen stammen hier ebenfalls noch aus Cutscenes beziehungsweise dem Trailer (die nicht immer hundertprozentig dem entsprechen müssen, was im Spiel zu sehen ist), außerdem kann sich bis zum finalen Release natürlich auch immer noch einiges ändern.

Wie gefällt euch der neue Look von Assassin's Creed Black Flag Resynced im direkten Vergleich?