Assassin's Creed Valhalla: Das Basim-Outfit ist jetzt kostenlos und so bekommt ihr es

Lange bettelten die Fans Ubisoft darum an, das Outfit von Basim in Assassin's Creed Valhalla verfügbar zu machen. Jetzt ist es endlich so weit, und die Entwickler stellen das Kostüm allen Spieler*innen kostenlos zur Verfügung. Es handelt sich um eine Art Prototyp der aus früheren Teilen bekannten Assassinen-Uniformen.

So kommt ihr an die Basim-Rüstung

Eigentlich ist der Vorgang ganz einfach. Allerdings müsst ihr beachten, dass ihr die Rüstung nicht im Spiel selbst bekommt. Stattdessen startet ihr Assassin's Creed Valhalla und sucht im Hauptmenü nach dem Reiter "Ubisoft Connect". Hier sollte jetzt Basims Kostüm verfügbar sein, das ihr direkt auswählen könnt, um es für euren Account zu sichern.

So funktioniert das Outfit im Spiel: Wenn ihr jetzt die Kampagne startet, sollte sich die Rüstung in eurem Inventar befinden. Zwar handelt es sich optisch um einen Ganzkörperanzug, allerdings fungiert dieser faktisch nur als Oberteil. Ihr könnt also zusätzlich noch weitere Rüstungs-Teile anlegen, um eure Stats zu verbessern.

Weitere coole Items in Assassin's Creed Valhalla:

Assassin's Creed Valhalla-DLC auf der E3

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir Assassin's Creed Valhalla auf Ubisofts E3-Präsentation sehen, die am Samstag um 21 Uhr startet. Wir erwarten erstes Gameplay zum zweiten großen Story-DLC Die Belagerung von Paris. Und hoffentlich gibt es auch ein Erscheinungsdatum.

Teile der Geschichte des Add-Ons wurden bereits geleakt. Offensichtlich spielt Die Belagerung von Paris rund acht Jahre nach den Ereignissen von Valhalla. König Karl der Dicke hat es auf die Wikinger abgesehen, und ihr müsst den Spieß umdrehen und den Kampf zu ihm tragen.

Holt ihr euch das Basim-Outfit in Assassin's Creed Valhalla?