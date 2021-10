Battlefield 2042: Wall-Hack und reflektierte Kugeln – Fans halten Specialist-Fähigkeiten für OP

DICE hat uns vor wenigen Tagen die restlichen Specialists aus Battlefield 2042 vorgestellt. Unter den fünf Soldat*innen befinden sich zwei Charaktere, die bei einigen Fans aktuell Sorgenfalten entstehen lassen. Dabei geht es nicht um die Figuren selbst, sondern um ihre Fähigkeiten, die das Potenzial haben, für Balancing-Probleme zu sorgen.

Um diese beiden Battlefield 2042-Specialists geht es

Zum Launch von Battlefield 2042 wird es zehn Specialists geben, die alle ihre eigene Ausrüstung und ihre speziellen Skills haben werden. Das setzt von Seiten der Entwickler natürlich ein gutes Balancing voraus, damit es keine Exploits gibt und Spieler*innen immer nur die selben Charaktere wählen. Die folgenden zwei Specialists könnten aber genau hierfür sorgen (Danke an die Kollegen von Gamestar).

Santiago „Dozer“ Espinosa

Mit Dozer ist es eure Aufgabe, euer Team vor Schaden zu schützen. Er kommt mit einem Ballistik-Schild, der Kugeln abwehren kann. Soweit ist das nichts besonderes und existiert so auch in anderen Team-Shootern, doch der Schild kann Kugeln sogar zurück auf den Schützen oder die Schützin lenken. Das klingt nicht nur unrealistisch, sondern könnte auch beim Gameplay für frustrierende Momente sorgen.

Ji-Soo Paik

Ji-Soo Paik leistet in erster Linie Aufklärungsarbeit. Wenn sie von einer Kugel getroffen wird, ist der jeweilige Feind auf ihrem Radar zu sehen. Die Spezialistin ist also kaum zu überraschen. Diese Fähigkeit klingt schon ziemlich mächtig, ist aber noch nicht einmal der Hauptgrund, warum sich Fans an der Soldatin stören.

In Battlefield 2042 kommt bekanntlich das Ping-System aus Apex Legends zum Einsatz, durch das ihr Objekte und Feinde für euer Team markieren könnt. Ji-Soo Paik benötigt hierfür aber wohl noch nicht einmal Sichtkontakt, sondern kann Gegner auch durch Wände hindurch pingen.

Die Intention der Entwickler ist sicherlich gut, denn dieser Skill soll vor allem gegen Camper helfen, die minutenlang hinter Mauern kauern. Tatsächlich erinnert es aber auch an beliebte Wall-Hacks – Cheats, die Betrüger*innen durch Wände sehen lassen. Und die Fähigkeit steht im Kontrast zum ansonsten von Taktik geprägten Gameplay der Battlefield-Reihe.

Hier seht ihr Ji-Soo Paik in Aktion:

Sind die Sorgen gerechtfertigt?

Noch konnte keiner von uns die genannten Specialists ausgiebig ausprobieren. Vorerst sind die Probleme also rein theoretischer Natur, und sie könnten sich beim Launch von Battlefield 2042 in Luft auflösen.

Andererseits kommen die Einschätzungen von Gamern, die eine Menge Erfahrung mit Online-Shootern und Battlefield im Speziellen haben; so ganz aus der Luft gegriffen sind die Sorgen also nicht. Zudem halten einige Fans ohnehin nichts von dem Specialist-System, das sehr an andere Shooter wie CoD: Modern Warfare erinnert. Insider sprechen sogar von einer Identitätskrise des Franchises.

Battlefield 2042 erscheint am 19. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4, Playstation 5 und PC.

Was haltet ihr von den beiden Specialist-Fähigkeiten in Battlefield 2042?