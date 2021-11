Battlefield 2042: DICE verspricht umfassende Änderungen am Gameplay

Eigentlich sollte Battlefield 2042 der neue Stern am Shooter-Himmel werden, doch das Spiel hat einige Probleme. Wohin man auch sieht, wird der Titel von der Community mit schlechten Wertungen abgestraft. Daran hat auch der Day-1-Patch nichts geändert, der einige, aber noch lange nicht alle Fehler beheben konnte. Auf Twitter verspricht DICE jetzt weitere Verbesserungen.

Das soll sich in Battlefield 2042 ändern

Schon vor dem offiziellen Launch haben die Devs eine ganze Liste mit Problemen erstellt, die sie nicht rechtzeitig vor dem Launch beseitigen konnten. Einige der angesprochenen Punkte sollen in den kommenden Updates adressiert werden. Diese Aspekte will DICE konkret angehen:

Revive-Bug: Momentan kann es passieren, dass der Timer für einen Respawn nicht abläuft, wenn ihr in der Nähe von Wänden oder Felsen zu Boden geht. Wenn das passiert, steckt ihr fest und könnt auch nicht wiederbelebt werden. Solltet ihr ein Opfer dieses Bugs werden, müsst ihr die Partie leider verlassen. Offenbar wurde der hierfür verantwortliche Fehler gefunden und soll schon bald behoben werden.

Fahrzeug-Balancing: Fahrzeuge und Flugzeuge sind in Battlefield 2042 momentan zu mächtig. Deshalb werden jetzt zwei Vehikel abgeschwächt, sowohl was ihre Panzerung als auch ihre Lebenspunkte angeht. Das eine ist der Hubschrauber MD540 Nightbird und das andere sind die Luftkissenboote. Letztere haben in den vergangenen Tagen bei der Community für einige Lacher gesorgt. Warum das so ist, seht ihr hier:

UAV-1: Bei den unbemannten Fahrzeugen kam es im Portal-Modus zu Balancing-Problemen. Deshalb wurde das UAV-1 vorerst aus dem Spiel genommen, soll jedoch mit dem nächsten Update wieder integriert werden.

Fehlende Ausrüstung: Auf Grund von Kommunikations-Fehlern mit den Servern von EA kam es vor, dass Loadouts nicht korrekt geladen wurden. In diesem Fall müssen wir uns erneut mit den Servern verbinden. Das nervt natürlich, aber auch dieser Fehler soll bald nicht mehr vorkommen.

Der Portal-Modus, in dem ihr unter anderem Maps aus Battlefield 3 in schicker Optik spielen könnt, ist momentan besonders beliebt:

Probleme hin oder her, wer schon jetzt in Battlefield 2042 Erfolg haben möchte, sollte sich unsere nützlichen Hinweise ansehen. Wir erklären euch, was es mit den neuen Specialists auf sich hat, wo ihr am besten respawnt und wie ihr die Hazard Zone überlebt. Diese und weitere Tipps zu Battlefield 2042 findet ihr in unserem knackigen Einsteiger-Guide.

Seid ihr mit dem Zustand von Battlefield 2042 zufrieden, und was sollte sich eurer Meinung nach noch ändern?