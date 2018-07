Call of Duty: Black Ops 4 erscheint noch dieses Jahr. Danach müsste eigentlich wieder Entwickler Infinity Ward mit einem Teil an der Reihe sein, wenn der Veröffentlichungs-Rhythmus der Gleiche bleibt.

Für die Arbeit an einem bisher unbekannten Projekt sucht das Studio aktuell jedenfalls Mitarbeiter. In der entsprechenden Stellenanzeige gibt es einige Infos, die aufhorchen lassen: Da ist zum Beispiel von mehreren Next Gen-Plattformen die Rede, für die das Spiel offenbar erscheinen soll.

Kommt Call of Duty 2019 für PS5 & Xbox Scarlett?

Infinity Ward nennt Call of Duty zwar nicht explizit beim Namen und gibt auch kein Datum an, an dem das Spiel veröffentlicht werden soll.

Aber da Treyarch dieses Jahr CoD: Black Ops 4 auf den Markt bringt und davor von Sledgehammer Games CoD: WW2 kam, müsste 2019 ein neues Call of Duty von Infinity Ward erscheinen. Wenn sich die Stellenanzeige darauf bezieht, soll das Spiel für "mehrere Next Gen-Plattformen" entstehen.

Call of Duty 2019 setzt offenbar wieder auf eine Story-Kampagne

Singleplayer-Fans müssen bei Call ofDuty: Black Ops 4 stark sein: Es gibt zwar Solo-Missionen, aber keine klassische Story-Kampagne. Anscheinend können sich genau diejenigen aber darauf freuen, dass das darauffolgende CoD wieder mit einer Singleplayer-Story erscheint.

Zumindest wird in der Infinity Ward-Ausschreibung ein Narrative Scripter gesucht und in ihr ist auch von "Singleplayer-Game Design" die Rede.

Call of Duty: Black Ops 4:

"Klassischer" Season Pass wird von Fans kritisiert

Freut euch nicht zu früh

Selbstverständlich solltet ihr die Stellenausschreibung mit Vorsicht genießen. Weder Call of Duty noch der Launch der Next Gen-Plattformen ist dadurch für das kommende Jahr bestätigt.

Bisher gehen die meisten Analysten im Bezug auf neue Konsolen wie PS5 und die nächste Xbox sowieso eher von einem Launch in 2020 aus, oder sogar später.

CoD: Black Ops 4:

Singleplayer-Kampagne war nie geplant, ist aber nicht für immer weg

Glaubt ihr, dass die nächste Konsolengeneration schon nächstes Jahr erscheint? Was wünscht ihr euch für das CoD nach Black Ops 4?