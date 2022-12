Call of Duty Modern Warfare 2: Erster Raid startet in zwei Tagen, hier sind alle Infos

Dass Call of Duty Modern Warfare 2 als erster Serienteil Raids bekommen würde, stand schon seit längerem fest, knapp anderthalb Monate nach dem Release des Shooters wird es aber ernst. Denn Activision und Infinity Ward haben mittlerweile den Veröffentlichungstermin des ersten Raids bekannt gegeben. Zeit also, mal genau aufzuschlüsseln, was diese Raids eigentlich sind und was ihr genau dazu wissen müsst.

Raids in MW2: Definition und Grundlagen

Ein Blogpost-Eintrag der Entwickler beschreibt die Raids in Modern Warfare 2 wie folgt:

"Raids setzen die Geschichte der Modern Warfare II-Kampagne fort und sind die ultimative Herausforderung für Trios mit einer Mischung aus Stealth, Action und Rätsellösungen."

Setting und Aufgabenstellungen werden sich dabei von Raid zu Raid unterscheiden, laut diversen Insider-Informationen wird die KI der Gegner eine wichtige Rolle spielen, die offenbar ziemlich ausgefeilt sein soll. Das Ganze soll sich insgesamt "wie die Strikes in Destiny, aber taktischer" anfühlen.

Wichtig: Da die Raids Teil des MW2-Multiplayers und nicht Warzone 2.0 sind, sind sie NICHT Free2Play und frei verfügbar.

Atomgrad: Release und Infos zum ersten Raid in MW2

Release-Termin: 14. Dezember 2022

Der erste Raid von Modern Warfare 2 wurde auf den Game Awards mit einem Trailer angekündigt und deutet schon einmal an, worauf man sich bei dem Einsatz gefasst machen kann.

In Atomgrad muss allem Anschein nach eine überflutete Fabrik in Urzikstan infiltriert werden, denn es sind unter anderem Unterwasserpassagen zu sehen. Um das Ziel zu erreichen, muss natürlich auch jede Menge Wachpersonal ausgeschaltet werden, zu den Rätseln gibt es bislang nur Gerüchte. Angeblich gibt es eine Aufgabe, die sich um Zahlen dreht, die andere beinhaltet ein Unterwasserlabyrinth (via: Insider Gaming)

Kampagnen-Charaktere statt Operator: Da die Raids eine Fortführung der Kampagne sind, schlüpft ihr hier offenbar nicht in die Kampfanzüge der Multiplayer-Operator, stattdessen gibt es ein Wiedersehen mit den Kampagnen-Charakteren, im Fall von Atomgrad mit Farah, Gaz und Captain Price – zumindest deutet das der Trailer an, den ihr euch hier anschauen könnt:

1:00 CoD Modern Warfare 2: Teaser-Video stellt den ersten Raid genauer vor

Wie kann ich Raids in Modern Warfare 2 starten?

Raids in MW2 können nicht "einfach so" gespielt werden, sondern benötigen eine bestimmte Voraussetzung, nämlich den Besitz eines Raid-Keys. Erst damit verschafft ihr euch Zugang zum Raid-Modus.

Raid-Keys könnt ihr auf drei Wege bekommen:

Eine entsprechende Tages-Challenge im Multiplayer oder Spec Ops abschließen

In einer Battle Royale-Playlist von Warzone 2.0 unter den Top 20 landen

Lasst euch im DMZ-Modus mit 30.000 Dollar oder mehr ausfliegen

Welche Belohnungen bekomme ich für abgeschlossene Raids?

Für den Abschluss eines Raids bekommt ihr natürlich auch diverse Belohnungen, die sich von Einsatz zu Einsatz unterscheiden werden. Für den ersten Raid sind laut Dexerto folgende freischaltbare Goodies bestätigt:

Ein neuer Operator für Multiplayer und Warzone 2.0

Playlist mit höherem Schwierigkeitsgrad

diverse kosmetische Items

0:36 CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Neben den Raids halten am 14. Dezember auch diverse weitere Änderungen und Neuerungen in Modern Warfare 2 Einzug. Darunter zählen unter anderem:

Neue Waffe "Chimera": Die Assault Rifle verfügt laut der offiziellen Beschreibung des CoD-Blogs über einen integrierten Schalldämpfer und Unterschallgeschosse

Die Assault Rifle verfügt laut der offiziellen Beschreibung des CoD-Blogs über einen integrierten Schalldämpfer und Unterschallgeschosse Multiplayer-Map "Shipment": Die kompakte und beliebte Karte tauchte schon in diversen CoD-Teilen auf und ist bald auch in MW2 spielbar

Die kompakte und beliebte Karte tauchte schon in diversen CoD-Teilen auf und ist bald auch in MW2 spielbar Balancing-Anpassungen: Traditionell wird ein großes Update auch für Anpassungen des Waffen-Balancings genutzt. Hier müssen allerdings genauere Infos abgewartet werden

Außerdem liefert das Update auch noch neue Operator wie den 141-Haudegen Gaz und auch auf eine Modi könnt ihr euch gefasst machen, darunter mit ziemlicher Sicherheit eine Playlist für die neue Map Shipment.

Mehr Artikel zu Modern Warfare 2:

Call of Duty Modern Warfare 2 ist seit Ende Oktober für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. In unserem Multiplayer-Test zu MW2 erfahrt ihr alle wichtigen Stärken und Schwächen des Mehrspieler-Parts, die Kampagne des Shooters haben wir in einem separaten Test besprochen.

Freut ihr euch schon auf den ersten Raid und wie gefällt euch die Art und Weise, wie man sie freischaltet?