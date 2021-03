CoD Warzone: Spieler berichten von Kills durch unsichtbare Feinde

Ein neuer Tag, ein neuer Glitch in Call of Duty Warzone. Und ein altbekannter noch dazu, denn Spieler:innen berichteten schon diverse Male von unsichtbaren Gegnern. Diesmal könnt ihr noch nicht einmal die Patronen und das Mündungsfeuer sehen, durch das euch der Garaus gemacht wird. Über die Ursache des Fehlers ist momentan kaum etwas bekannt.

Glitches machen Warzone unspielbar

Im Video eines Reddit-Nutzers können wir den Glitch bewundern. Nichtsahnend läuft der Spieler durch die Gänge und wird scheinbar aus dem Nichts niedergestreckt. Dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt, zeigen die empörten Kommentare unter dem Clip auf Reddit.

Link zum Reddit-Inhalt

Glitch oder Hack? Auch Hacker sind ein großes Problem in CoD Warzone, aber da das Problem nicht neu ist, würden wir erst einmal auf einen Glitch tippen. Es scheint auch so, als wüssten die Betroffenen nicht, dass sie für andere unsichtbar sind. Beim letzten Mal waren die Helikopter schuld. Diese machten euch bei einem Crash unsichtbar. Daraufhin wurden die Helis von Raven Software aus dem Spiel entfernt.

Außerdem erinnert das Ganze an einen anderen Exploit, für den sich Spieler:innen unter die Map glitchten, um von hier aus ganz bequem ihre Gegner ins Visier zu nehmen.

Weitere interessante Artikel zu CoD Warzone:

Warzone leidet unter vielen Fehlern

Leider ist der Unsichtbarkeits-Glitch nicht alleine in Verdansk. Besonders häufig tritt der sogenannte Stim-Glitch auf, durch den Spieler:innen länger in tödlichem Gas überleben können als von den Entwicklern vorgesehen. Der Fehler wurde schon mehrere Male behoben, taucht aber immer wieder auf. Nicht ganz so nervig ist ein Trick, durch den ihr ins Gulag gelangen könnt, ohne vorher zu sterben.

Seid ihr schon auf unsichtbare Gegner oder andere Glitches in Warzone gestoßen?