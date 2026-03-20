Crimson Desert: Abyss im Ungleichgewicht - So aktiviert ihr die Stromversorgung und löst das Rätsel in Kapitel 1

Wir verraten euch, wie ihr das Tor aufbekommt.

Haben wir den Prolog von Crimson Desert hinter uns gelassen, kommen wir im Verlauf von Kapitel 1 relativ schnell zurück zum Abyss. Nach zuvor sehr kurzen Abstechern in der Einleitung müssen wir hier unter anderem das erste etwas kniffligere Rätsel lösen und wir verraten euch hier, wie das funktioniert.

Stromversorgung wiederherstellen und die Tür aufboxen

Die passende Quest heißt Abyss im Ungleichgewicht und in deren Rahmen kommen wir an eine Stelle, wo uns ein verschlossenes Tor den Weg versperrt. In der Mission werden wir anfangs aufgefordert, den schwebenden Machtkern zur ausgeschalteten Lichtquelle zu bringen.

Das ist noch relativ leicht, aber danach müssen wir ziemlich gut aufpassen. Wir zeigen euch wie ihr das Rätsel lösen könnt und gehen mit euch alles Schritt für Schritt durch.

29:13 Endlich wissen wir, was Crimson Desert auf dem Kasten hat - und was nicht!

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Schritt für Schritt-Anleitung für das Rätsel

Schritt 1: Die Energie wiederherstellen

Als erstes müsst ihr den blauen Würfel, der in der Luft schwebt mit dem neu gewonnen Greifhaken (L3 gedrückt halten, zielen und loslassen) packen. Legt ihn dann auf die rechte Energiesäule – genau wie es bei der linken schon der Fall ist. Damit bekommt ihr Zugang zum unteren Bereich.

Schritt 2: Erinnerung beobachten und Kraftfaust lernen

Springt nach unten, wo im rechten Bereich eine Erinnerung in Form einer Projektion zu sehen ist und seht, wie jemand gegen die Wand schlägt. Beobachtet das (L1) und lernt dadurch die Kraftfaust. Die braucht ihr nämlich, um das Rätsel zu lösen.

Schritt 3: Energiezelle anstecken

In der Mitte des Raumes schwebt eine Energiezelle, die etwas wie ein Computer-Chip aussieht. Greift sie und packt sie auf den Sockel, an dem ihr zuvor die Erinnerung beobachtet habt. Lasst ihr die Zelle jetzt los, schwebt sie vor der Halterung und um sie anzustecken, müsst ihr euch jetzt vor sie stellen und die Kraftfaust (R3 halten) einsetzen. Jetzt hat die Tür oben wieder Saft!

Schritt 4: Tür öffnen

Wieder oben angekommen werdet ihr feststellen, dass die Tür noch immer verschlossen ist. Um das zu ändern, müsst ihr zur Tür gehen, an ihr hochklettern (Viereck) und, sobald Kliff vor dem Punkt in der Mitte hängt, erneut die Kraftfaust einsetzen. Damit öffnet sich das Tor.

Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass das Rätsel wahrlich ein harter Brocken ist. Auch im GamePro-Test haben wir lange gerätselt, ehe wir darauf gekommen sind die Faust für den Chip einzusetzen.

Crimson Desert ist am 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series sowie für PC und Mac erschienen. Auf GamePro findet ihr natürlich noch viele andere Inhalte zum Open World-Adventure.

Habt ihr das Rätsel allein gelöst und wenn ja, wie lange habt ihr gebraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!