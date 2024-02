Ruffy oder Luffy? Darum haben einige One Piece-Charaktere im Deutschen andere Namen

Dass in One Piece die deutschen Namen sich manchmal unterscheiden, kann etwas verwirrend sein.

In Deutschland gibt es stets eine aktuelle Lokalisierung des One Piece Mangas sowie Animes. Doch wer viel auf Englisch oder sogar Japanisch im Internet unterwegs ist, wird schon öfters gemerkt haben: Einige Charaktere haben im Deutschen ganz andere Namen.

Da der deutsche Manga stets vor dem Englischen veröffentlicht wird, übersetzen beide Sprachen aus dem Original. Das führt natürlich zu Abweichungen. Wir stellen euch die wichtigsten betroffenen Charaktere vor und erkunden die Gründe für die Namensänderungen.

Die Ls und Rs bei den Strohhüten

Ruffy, Lysop und Zorro © Toei Animation/Eiichiro Oda

Der erste betroffene Charakter ist niemand anderes als Protagonist Ruffy. Im Englischen heißt er Luffy (ausgesprochen wie "Laffi") und im Japanischen ルフィ (ausgesprochen wie "Lufi").

Vereinfacht gesagt, gibt es im Japanischen keinen phonetischen Laut, der dem deutschen R oder L gleicht. Dafür gibt es einen Laut, den wir als Mischung der beiden deutschen Laute bezeichnen könnten. Wenn ルフィ in lateinischen Buchstaben geschrieben werden soll, gibt es daher zwei mögliche Schreibweisen: Rufi oder Lufi.

Wie wir Charakternamen schreiben, ist oft eine komplexe Entscheidung, bei der mindestens die Übersetzer*innen, die Redakteur*innen, das Lektorat sowie der Verlag beteiligt sind. Deswegen sollten wir auch die Aussprache betrachten.

Und da holt die Deutsche Fassung leider genauso wenig Punkte wie die Englische. Für den Start der One Piece Live Action Serie wurde sogar ein Promo-Video aufgenommen, in dem Ruffy-Schauspieler Iñaki Godoy das Thema ein für alle Mal klärt.

Der zweite Betroffene ist Ruffys erstes Crewmitglied: Lorenor Zorro. Bei ihm gibt es vor allem bei seinem Nachnamen Unklarheiten. Im Deutschen heißt er Lorenor, im Englischen ähnlich wie im Japanischen Rorona bzw. ロロノア. Sein Nachname basiert auf einem historischen Piraten namens Francois l'Olonnais – und das lässt sich nur sehr schwer mit dem japanischen Schriftsystem widerspiegeln. Leider wurde sein Name in andere Sprachen übersetzt, bevor dieser Fakt bekannt wurde.

Der dritte betroffene Strohhut ist Lysop, der im Englischen ähnlich wie im Japanischen Usopp bzw. ウソップ heißt. Sein Name ist eine Art Wortspiel mit dem japanischen Wort für Lüge: うそ Uso. Im Deutschen wurde dieses Wortspiel beibehalten, dabei jedoch die Schreibweise etwas von dem Wort Lüge entfernt und resultiert so in Lysop.

Ein komplett anderer Nachname

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Die wohl größte Namensänderung hat Ruffys Bruder Puma D. Ace erhalten. So heißt er im Original eigentlich Portgas D. Ace bzw. ポートガス・D・エース. Selbst in der deutschen Version des Spin-Off Mangas "Episode of Ace" ist sein Nachname Puma.

Bis heute gibt es keinen bekannten Grund, warum diese Änderung im Deutschen vorgenommen wurde. Auf Fragen dazu reagiert der herausgebende Verlag Carlsen auf Twitter stets mit der Aussage, dass es damals eine redaktionelle Entscheidung war und es aus Konsistenzgründen beibehalten wird.

Vom Feiertag zum Essen

Bentham wurde ursprünglich nach einem Feiertag benannt, doch bei uns wurde er zum Essen. Bei der geheimen Baroque-Firma ist sein Deckname Mr. 2 Bon Curry – jedenfalls im Deutschen.

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Normalerweise bestehen deren Decknamen aus einer Nummerierung der Ränge und einem Wochen- oder Feiertag. Beispielsweise Mr. 5 und Mrs. Valentine. Im japanischen Original lautet Benthams Deckname Mrs. 2 Bon Kurei bzw. ミスター・ツー・ボン・クレー.

"Bon Kurei" steht dabei für das japanische Obon-Fest (盆 Bon) im August und das Jahresende (暮れ Kurei), was zwei der wichtigsten Familienfeste in Japan sind. Da diese Feste bei uns nicht so bekannt sind, ist die Bedeutung seines Namens leider verloren gegangen.

Der Flamingo aus dem Spanischen Roman

Wie bereits erwähnt, ist die Abbildung von Fremdsprachen im japanischen Schriftsystem nicht immer eindeutig. Genau so einen Fall haben wir bei Antagonist Don Quichotte de Flamingo.

© Toei Animation/Eiichiro Oda

Sein Nachname basiert auf dem spanischen Roman "Der sinnreiche Junker Don Quijote von der Mancha". Der Name Don Quijote wird in verschiedenen Sprachen unterschiedlich geschrieben. Don Quichotte, wie es im Deutschen Manga benutzt wird, ist zwar vom Französischen geprägt, jedoch eine von mehreren validen deutschen Schreibweisen.

Bei seinem Vornamen müssen wir etwas tiefer in die Sprach-Materie einsteigen. Für französische und spanische Namen, die ein "de" (franz./span.: von) enthalten, werden im Japanischen neben dem デ (de) auch die Silben ド (do) und ダ (da) verwendet.

Je nach Wort ist die japanische Aussprache dadurch näher an der ursprünglichen Sprache. Frankys Attacke "Coup de Vent" (franz.: Windstoß) wird im Original zum Beispiel クー・ド・ヴァン (kuu do van) geschrieben.

Außerdem weist ein spanisches oder französisches "de" im Namen, ähnlich wie ein deutsches "von", auf einen adligen Ursprung hin. In Kombination mit seiner Hintergrundgeschichte und seinem Flamingo-ähnlichem Charakterdesign ist es daher gar nicht so verwunderlich, dass Donquixote Doflamingo/ドンキホーテ・ドフラミンゴ bei uns Don Quichotte de Flamingo heißt.

Weitere Betroffene

Die Liste der Charaktere, deren Namen bei uns etwas vom Original abweichen, ist aber noch viel länger. Bei einigen wurde nur leicht die Schreibweise angepasst, bei anderen wurde der Name sozusagen übersetzt. Wieder andere haben jedoch einen ganz neuen Namen erhalten. Hier findet ihr eine Liste weiterer Betroffener (im Format deutscher Name vs. englischer Name/Originalname):

Abweichende Schreibweise

Korby vs. Coby/コビー

Jeff vs. Zeff/ゼフ

La Boum vs. Laboon/ラブーン

Jimbei vs. Jinbe/ジンベエ

Übersetzte Namen

Black vs. Kuro/クロ

Okta vs. Hachi/ハチ

Ratte vs. Nezumi/ネズミ

Bartholomäus Bär vs. Bartholomew Kuma/バーソロミュー・くま

Ecki vs. Kaku/カク

Neue Namen

Flying Lamp vs. Going Merry/ゴーイング・メリー号

Lämmchen vs. Merry/メリー

Bader vs. Hiruluk/ヒルルク

Während im Englischen die Namen oft möglichst originalgetreu übernommen wurden, scheinen im Deutschen hinter jeder Anpassung viele Überlegungen zu stehen.

Wie steht ihr dazu? Nutzt ihr selbst eher die Deutschen oder Englischen Schreibweisen? Schreibt uns auch gerne in die Kommentar warum!