Die Sims feiert Pride Month und stellt LGBTIQA*-Streamer vor

Juni ist Pride Month und der wird auch von den Menschen hinter Die Sims 4 gefeiert. Das heißt in diesem Fall, dass eine aktuelle Aktion vor allem einige LGBTIQA*-Streamer aka Simfluencer in den Fokus rückt, die die Community bereichern. Die einzelnen Personen werden unter anderem zur Sims-Gemeinde im Allgemeinen befragt, aber auch dazu, wie sie andere ermutigen, sie selbst zu sein.

Die Sims feiert den Pride Month mit LGBTIQA-Influencern

Die Sims 4 ist seit jeher auch bei Menschen beliebt, die sich der LGBTIQA*-Community zugehörig fühlen. Das liegt unter anderem daran, dass im Spiel auch homosexuelle Beziehungen oder schwangere trans Figuren möglich sind. Kein Wunder also, dass es eine ganze Reihe bekannte Sims-Streamer*innen gibt, die den Pride Month auf ihre ganz eigene Art und Weise feiern.

Im offiziellen Blog-Eintrag namens "Pride prägt die Sims!" werden die "ermutigenden Geschichten einiger Simfluencer erzählt, die sich als Mitglieder der LGBTQ+ Community identifizieren. Diese Geschichten stehen alle unter einem Banner: Sie gehören zu derselben diversen Community, die Die Sims stolz macht." Ihr findet dort kurze Interviews mit insgesamt neun Menschen.

Dazu zählen laut der Pressemitteilung unter anderem die folgenden Simfluencer:

eyAnton (er/ihm): Ein schwedischer Streamer, der Die Sims als Zufluchtsort vor seiner Geschlechtsdysphorie nutzte und stets danach strebt, andere Mitglieder der Community zu unterstützen.

BeyondSims (er/ihm): Ein britischer Content Creator, der mithilfe von Die Sims seine eigene Sexualität durch positive Repräsentation und Erkundung akzeptieren konnte.

CaroloVaszquez (sie/ihr): Eine Argentinierin, die in jungen Jahren die Repräsentation von gleichgeschlechtlichen Beziehungen in Die Sims erlebte und ihre eigene virtuelle Community aufbaute.

Dimissauro (er/ihm): Ein Spieler, der in Die Sims endlich realistische LGBTQ+ Charaktere sah und eine diverse und tröstliche Community fand.

EnglishSimmer (sie/ihr): Ein Mitglied des zweitplatzierten Teams aus der Reality-TV-Serie Die Sims Spark'd, die in jungem Alter ihre eigene Sexualität im Spiel erforschen konnte und auf YouTube die "Belong There"-Reihe erschuf, in der sie LGBTQ+ Geschichten erzählt.

Wofür steht LGBTIQA*? Mit der Abkürzung sollen möglichst viele queere Identitäten abgebildet werden. In diesem Fall stehen die Buchstaben für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter, queere und asexuelle Menschen. Es gibt die Abkürzung auch in vielen anderen Varianten und Reihenfolgen. Ein * oder + soll die jeweils fehlenden Identitäten mit einschließen. Mehr dazu findet ihr zum Beispiel beim Queer-Lexikon.

Tell Me Why und The Last of Us 2 wurden übrigens bereits für ihre LGBTIQA-Darstellung ausgezeichnet, da passt es natürlich perfekt, dass Ersteres nun kostenlos zum Pride Month zu haben ist.

In Die Sims 4 tut sich momentan aber auch abseits des Pride Month einiges. Zuletzt wurden einige Gameplay-Packs wie die Innendekorateur-Karriere veröffentlicht. Aber bald könnte endlich eine Erweiterung, die die Fans sich schon ewig wünschen, erscheinen: Womöglich kommt bald endlich der Bauernhof- oder Landleben-DLC.

