Dying Light 2: Day-One-Update behebt über 1.000 Probleme, hier sind die Patch Notes

Erste Exemplare von Dying Light 2: Stay Human befinden sich bereits in Umlauf. Doch selbst wenn ihr das Spiel schon besitzt, solltet ihr noch bis zum morgigen Launch warten. Warum? Weil sich in dem Open World-Spiel massig Bugs tummeln. In unserem Test mussten wir sogar einen Gamebreaking-Bug feststellen. Viele dieser Probleme sollen jedoch mit dem Day One-Patch behoben werden, dessen Inhalt uns von Techland zugespielt wurde.

„In den letzten beiden Wochen haben wir über tausend Fixes und Verbesserungen auf allen Plattformen eingeführt“, heißt es von Seiten des Entwicklerstudios. „Ihr könnt damit rechnen, dass der Day One-Patch auf Konsolen weitere tausend Anpassungen integrieren wird.“ Die an GamePro kommunizierten Patch Notes enthalten allerdings nicht alle Probleme, sondern nur die wichtigsten Punkte:

Unendlicher Respawn für den Storyblock „Broadcast“ wurde behoben

Behebung von Dialogen, die den Fortgang der Geschichte blockieren

Die erneute Anmeldung bei der Koop-Sitzung schlägt nicht mehr fehl, wenn der Benutzer angemeldet ist

Absturz bei der Übergabe von Elektroteilen für Carlos im Basar behoben

Probleme beim vorübergehenden Senken des Schwierigkeitsgrads behoben – verbesserter Schwierigkeitsgrad für KIs

Absturz behoben, der durch Rendering im Hintergrund beim Übergang zwischen Menü und Ladebildschirmen verursacht wurde

Erhöhtes Wwise-Gesamtspeicherlimit – Fix für fehlende Sounds und Voice-Over

Probleme mit Objekten und KI behoben, die auf einer ebenen Fläche in den Boden einsinken.

DLSS aktiviert. Verbesserte Standard-DLSS-Schärfe.

Fix für KI, die manchmal einfriert/unsterblich wird, wenn der Besitzer während des Todes wechselt

Behoben, dass das Gamepad vom Spiel nicht erkannt wird, bevor eine Bewegung oder Aktion mit einer Tastatur oder Maus ausgeführt wird

Schutz vor möglichen Abstürzen hinzugefügt.

Updates für das deutsche Intro.

Fehlende Aktionen des Spiels hinzugefügt, durch die das Spiel nicht reagierte.

Streamer-Modus behoben, der nicht richtig funktionierte.

Absturz beim Öffnen des sekundären Bildschirms behoben.

Das Trennen von Koop-Sitzungen nach einer bestimmten Zeit wurde behoben.

Und vieles mehr…

Was Dying Light 2 sonst alles zu bieten hat, lest ihr im großen GamePro-Test von Dennis:

235 7 Mehr zum Thema Dying Light 2 im Test: Es hätte so gut werden können

Noch keine Next-Gen-Konsole? So sieht Dying Light 2 auf PS4 und Xbox One aus:

Weitere aktuelle News zu Dying Light 2:

Preload für Dying Light 2 steht bereit

Damit ihr euch morgen nur noch den Day One-Patch aus dem Netz saugen müsst, und nicht mehr das komplette Spiel, könnt ihr im Vorfeld den Preload herunterladen. Dieser steht ab sofort für alle Plattformen bereit.

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Eine Cloud-Version für die Nintendo Switch soll innerhalb der kommenden sechs Monate folgen.