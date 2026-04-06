Auch Legenden haben mal einen schlechten Tag: Elden Rings Let Me Solo Her wurde tatsächlich von Malenia besiegt

Let Me Solo Her (kurz LMSH), der auf Reddit KleinTsuboiOW heißt, erlangte 2022 große Berühmtheit, weil er im Koop zahlreichen Elden Ring-Fans beim optionalen Boss Malenia unter die Arme griff und diese im Alleingang niederknüppelte.
Doch auch Legenden sind nicht vor dem Scheitern gefeit. Denn es sieht offenbar ganz so aus, als ob der lediglich mit einem Topf und einer Unterhose bekleidete Community-Held tatsächlich bezwungen wurde.
Malenia siegt endlich über LSMH
Das gab der Malenia-Jäger in einem Tweet vor wenigen Tagen scherzhaft selbst zu:
Link zum Twitter-Inhalt
"Wenn du mich am 27. März um 7:14PM CST (3:14 Uhr bei uns) beschworen hast und ich in der zweiten Phase gestorben bin, das war nicht ich haha", schreibt LSMH in einem Post auf X und könnte mit dieser Formulierung im ersten Moment vielleicht für Verwirrung sorgen.
Schließlich gibt LSMH nicht direkt zu, bezwungen worden zu sein. Aber hey, eigentlich bestehen keine Zweifel. Woher sollte der Topfkopf sonst den Termin und sogar die genaue Uhrzeit seiner Niederlage kennen? Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass auch die größten Helden mal einen schlechten Tag haben.
Die Elden Ring-Community reagiert in der Kommentarspalte unter dem Tweet von LSMH größtenteils humorvoll auf dessen Niederlage, zollt dem Unterhosen-Schwertschwinger aber auch Respekt: "Die Großen sind nicht großartig, weil sie nur gewonnen haben – sie sind großartig, weil sie Niederlagen kennen", schreibt beispielsweise ein Fan. "Time to Git Gut, Bruder", witzelt eine andere Person.
Auch wenn LSMH eine Niederlage einstecken musste, so bleiben dessen Erfolge unangefochten. Anfang 2024 behauptete der Community-Liebling, Malenia ganze 6000- bis 7000-mal besiegt zu haben (via PC Gamer). Mittlerweile dürften noch zahlreiche weitere Siege dazugekommen sein.
Let Me Solo Her ist übrigens nicht nur in Elden Ring aktiv, sondern auch im gefeierten DLC Shadow of the Erdtree.
Was ist eure Meinung zu Let Me Solo Her und seid ihr der Legende vielleicht sogar schon einmal begegnet?
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