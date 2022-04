Elden Ring - Malenia ist euch zu stark? Das neue Update macht sie noch härter

Für Elden Ring steht seit gestern ein neues Update bereit. Alle wichtigen Neuerungen durch Patch 1.4 könnt ihr in einem separaten Artikel nachlesen, denn hier wollen wir auf einen ganz konkreten Punkt eingehen.

Blut-Magie wird abgeschwächt: In Elden Ring gibt es einige Builds, mit denen ihr deutlich einfacher durch die Zwischenlande kommt als mit anderen. Dazu gehören vor allem Magie und Blutung. Beide Aspekte werden von From Software immer wieder generft, um für ein besseres Balancing zu sorgen. Eine neue Änderung führt bei einem der härtesten Bosse im Spiel jedoch zu noch mehr frustrierten Befleckten.

Darum macht der Nerf Malenia noch schwieriger

Das ist neu: Mit dem Update wurde die Magie-Beschwörung Fliegenschwarm (Swarm of Flies) abgeschwächt, mit der ihr relativ leicht Blutung bei einem Gegner auslösen konntet, vor allem wenn der Zauber mit anderen Blutungs-Effekten kombiniert wird. Seit dem Update füllt Fliegenschwarm die Blutungs-Leiste eines Gegners jetzt langsamer.

Darum ist Blutung in Elden Ring so effektiv: Im Gegensatz zu Vergiftungen, wirkt der Blutungs-Effekt sofort und kann entsprechend nicht geheilt werden, ist die Leiste einmal voll. Noch wichtiger ist aber, dass Blutung einem Gegner prozentual LP abzieht, je nachdem wie hoch seine Gesundheitsleiste ist: Wird Blutung ausgelöst, verschwinden 15 Prozent der LP eines Gegners. Das ist vor allem gegen Bosse mit riesigem LP-Pool sehr effektiv.

Malenia ist seit der Ankündigung das Gesicht von Elden Ring:

Die beste Waffe gegen Malenia: Wenn wir über Bosse in Elden Ring sprechen, müssen wir Malenia erwähnen, denn die Walküre ist eine der größten Herausforderungen im Spiel. Fliegenschwarm war eines der wenigen sicheren Mittel gegen Malenia, wie viele Kommentare aus der Communtity belegen. Aber auch wenn der Blutungs-Effekt nicht mehr ganz so groß ist, bringt der Zauber sie noch immer aus dem Gleichgewicht, damit ein paar Schläge untergebracht werden können.

Es gibt einen gefeierten Helden in Elden Ring, der vielleicht auch euch mit Malenia hilft:

25 0 Mehr zum Thema Elden Ring-Pro killt Malenia für euch im Alleingang und ist eine lebende Koop-Legende

Gibt es etwa auch einen Heil-Bug? Es häufen sich Berichte, nach denen Malenia seit dem Patch fast unbesiegbar ist – und das hat nichts mit dem Fliegenschwarm-Nerf zu tun. Der Boss heilt sich, wenn er euch erwischt - das war schon immer so. Doch jetzt setzt die Heilung offenbar auch ein, wenn Malenia mit ihrem Schwert in der Luft herumfuchtelt. Es ist also kaum möglich, ihre LP-Leiste in die Knie zu zwingen. Der Fehler sollte aber bald mit einem Hotfix behoben werden.

Weitere passende Artikel zu Elden Ring:

Elden Ring wird ausgeglichener

Natürlich gibt es bei jeder Änderung in Elden Ring einen Aufschrei in der Community. Letztendlich wird das Action-Rollenspiel aber wohl noch für Jahre relevant sein, und es ergibt Sinn für From Software, die Builds ausgeglichener zu gestalten. Zum einen sind die Nerfs nicht so schlimm, dass manche Builds nutzlos werden, und zum anderen werden andere Builds durch Buffs jetzt endlich besser. Unter anderem ist der Umgang mit Waffen, die auf Stärke setzen, jetzt einfacher.

Habt ihr die neuen Änderungen in Elden Ring schon zu spüren bekommen?