Fans wählen The Last of Us 2 zum PS4-GOTY & es regnet weitere Awards

Nachdem The Last of Us Part 2 in der letzten Woche bereits bei den Game Awards 2020 abgeräumt hat, stehen nun die Ergebnisse der Game of the Year-Awards des offiziellen PlayStation-Blogs fest: Über 2.5 Millionen Spieler*innen konnten hier die besten Spiele des Jahres in unterschiedlichen Kategorien wählen – und Naughty Dogs Action-Adventure geht erneut als großer Gewinner hervor.

In diesen Kategorien hat The Last of Us 2 gewonnen

Dabei wurde The Last of Us 2 von den Fans nicht nur zum PS4-Spiel des Jahres gewählt, sondern gewinnt auch in folgenden Kategorien den ersten Platz:

Best Narrative (beste Geschichte)

(beste Geschichte) Best Accessibility Features (beste Optionen für Barrierefreiheit)

(beste Optionen für Barrierefreiheit) Best Graphical Showcase (beste Grafik)

(beste Grafik) Best Soundtrack

Best Sound Design

Gaming Moment of the Year - Der finale Kampf (bester Gaming-Moment des Jahres)

- Der finale Kampf (bester Gaming-Moment des Jahres) Studio of the Year - Naughty Dog (Studio des Jahres)

Bei der Wahl zum PS4-Spiel des Jahres landen übrigens Ghost of Tsushima auf Platz 2, FF7 Remake auf Platz 3 und Spider-Man: Miles Morales auf Platz 4.

Diese Spiele erhalten außerdem Awards

The Last of Us Part 2 hat vor Kurzem übrigens einen neuen Trailer bekommen, der diesmal die Geschichte von Abby in den Fokus rückt. Den könnt ihr euch hier anschauen (Achtung, Spoiler):

The Last of Us Part 2 ist für PS4 erhältlich und aktuell nur via Abwärtskompatibilität auf der PS5 spielbar. Was die abwärtskompatible Version von TloU 2 auf der PS5 kann, lest ihr hier.

Darüber hinaus gibt es Gerüchte über ein richtiges PS5-Upgrade, das ist aber noch nicht bestätigt.