Far Cry 6: 4K-Texturen für PS5 brauchen 26 GB extra Speicherplatz, sind aber optional

Far Cry 6 wird euch mit auf die an das reale Kuba angelehnte Karibikinsel Yara nehmen, auf der Diktator Anton Castillo seinen Terrorstaat erbaut. Alle diejenigen, die die PS5-Version erwerben, werden die Möglichkeit erhalten, die Insel in hochauflösenden 4K-Texturen zu erleben – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Optionale 4K-Texturen als Mega-Paket

Auf Reddit zeigt User 1440PS5, wie die hochauflösenden Texturen in Action aussehen. Im Video sind verschiedene Gameplay-Szenen in 4K, HDR und 60 fps zu sehen, in denen das Texturenpaket zeigen kann, was in ihm steckt:

Wie komme ich an das 4K-Paket? Das HD-Texturenpaket ist bereits im Preload von 69 GB enthalten und kann im Nachhinein entfernt werden, um Platz auf eurer PS5 zu schaffen. Die PS4-Version wird das zusätzliche Paket nicht enthalten.

Wie viel Speicherplatz wird für die 4K-Texturen fällig? Um die Karibikinsel in 4K genießen zu können, müsst ihr 26,05 GB Speicherplatz bereithalten.

Speicherplatz auf der PS5 ist Mangelware

Falls ihr mit dem Gedanken spielt, das Texturenpaket aufgrund des Speicherplatzmangels auf der PS5 zu löschen, solltet ihr vorher in Erwägung ziehen, eine kompatible SSD in eure PS5-Konsole einzubauen. In unserer GamePro-Anleitung zeigen wir euch, wie ihr die SSD ganz bequem einbauen könnt, um euren Speicherplatz zu erweitern.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche SSD mit eurer PS5 kompatibel ist, solltet ihr einen Blick auf unserer Liste werfen:

Alle Infos zum Far Cry 6-Launch

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021, also morgen, für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Ihr könnt das Spiel bereits jetzt im Vorfeld herunterladen, falls ihr es vorbestellt habt. Auf PS4 und Xbox One müsst ihr knapp 40 GB Speicherplatz bereithalten, während auf Xbox Series X/S rund 50 GB fällig werden. Zusammen mit dem Texturenpaket sind es auf PS5 dagegen satte 80,88 GB.

Falls ihr nur die PS4- und Xbox One-Version erworben habt und zu einem späteren Zeitpunkt zur PS5- und Xbox Series X/S-Version wechseln wollt, ist das kein Problem. Denn Ubisoft kündigte bereits im Vorfeld an, dass das Next Gen-Upgrade kostenlos für alle Käufer*innen von Far Cry 6 zur Verfügung stehen wird.

Würden sich die 4K-Texturen für euch lohnen oder werdet ihr sie direkt von eurer SSD schmeißen?