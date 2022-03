Far Cry 6 könnt ihr bald gratis zocken und eine Spezial-Mission gibt's auch

Far Cry 6 bekommt in dieser Woche das erste kostenlose Wochenende. Schon am morgigen Donnerstag geht es los; anschließend dürft ihr den Shooter ganze fünf Tage lang zocken, soviel ihr wollt – und das auf allen großen Plattformen: Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 und PC. Wenn ihr pünktlich loslegen wollt, steht der Preload schon jetzt für euch bereit (via Ubisoft).

Termin für das Gratis-Wochenende von Far Cry 6: 24. bis 27. März

Das dürft ihr zocken: Die Testversion bietet euch die komplette Kampagne von Far Cry 6. Das bedeutet, ihr dürft so lange spielen, wie ihr eben kommt – theoretisch könnt ihr das Abenteuer sogar beenden, aber das könnte bei dem sehr umfangreichen Open-World-Titel natürlich schwierig werden.

Solo und Koop: Ihr dürft die Kampagne aber auch zu zweit genießen. Dabei übernimmt eine Seite die Rolle des Host, die andere ist der Gast. Das bedeutet aber auch, dass es nur für eine Partei einen Story-Fortschritt gibt. Lokalen Splitscreen gibt es nicht – ihr seid auf Online-Koop beschränkt. Natürlich braucht ihr dann auch PS Plus oder Xbox Live. Für den Singleplayer ist das bei der Testversion wohl nicht der Fall.

Was Far Cry 6 alles zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test-Video:

Stranger Things trifft auf Far Cry 6

Zeitgleich mit dem Gratis-Wochenende erscheint auch eine neue kostenlose Mission namens Far Cry 6: The Vanishing. Dabei handelt es sich um ein Crossover mit der Netflix-Serie Stranger Things, die Ende Mai in die vierte Staffel startet. Ubisoft beschreibt das Event als „Stealth-Horror-Survival“ mit mysteriösen Charakteren und neuer Lore.

Mehr zu neuen Inhalten für Far Cry 6, lest ihr in der Roadmap:

Das ist die Story: The Vanishing spielt in einer alternativen Version von Yara, ähnlich wie die Paralleldimension in der Serie. Far Cry-Protagonistin Dani muss sich in bekannten Locations wie dem Bunker und dem Labor auf die Suche nach verschwundenen Menschen und ihrem Begleiter Chorizo machen.

Einen Teaser-Trailer zu dem Event gibt es auch:

Far Cry 6 im Sale: Wenn ihr das kostenlose Wochenende nutzt, um Yara das erste Mal zu betreten und euch das Gesehene gefällt, könnt ihr den Shooter im Anschluss mit einem ordentlichen Rabatt kaufen. Auf PlayStation und Xbox gibt es ab heute beziehungsweise morgen 50 Prozent auf das Spiel und 35 Prozent auf den Season Pass.

Spielt ihr noch fleißig Far Cry 6, oder überlegt ihr euch, jetzt einzusteigen?