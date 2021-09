FIFA 22 TOTW: Erstes Team of the Week mit gleich drei Deutschen

Eigentlich erscheint FIFA 22 erst am 1. Oktober für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Dank dem Early-Access-Start können wir aber schon seit gestern den diesjährigen Ableger spielen - wie das funktioniert, verraten wir euch unten. Pünktlich zum Startschuss hat EA Sports auch gleich das erste Team of the Week auf Twitter veröffentlicht.

Das erste TOTW in FIFA 22

Was ist das TOTW? In das Team of the Week werden jede Woche 22 Spieler gewählt, die im realen Fußball die besten Leistungen gebracht haben - eingeteilt in eine Startelf und eine Ersatzelf. Es tummeln sich also nicht unbedingt die größten Stars in der Auswahl. Die Gewinner erhalten dann spezielle Karten mit besseren Werten, die logischerweise auch mehr wert sind.

Drei Deutsche im Team der Woche: Angeführt wird die Startelf von Joshua Kimmich, der beim Kantersieg des Bayern gegen Bochum überzeugen konnte. In der zweiten Elf finden sich zwei weitere Deutsche: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen und Timo Horn vom 1. FC Köln.

Die Übersicht mit allen Spielern, inklusive Position und Gesamtwert

Startelf

TW: Bounou (84)

IV: Thiago Silva (86)

IV: David Garcia (82)

RAV: Faraoni (81)

ZDM: Kimmich (90)

LM: Diaz (83)

RM: Sarr (82)

RF: Salah (90)

ST: Dzeko (85)

ST: Toney (84)

LF: Vinicius Jr. (83)

Ersatzspieler

TW: Horn (81)

LV: Pedro Rebocho (81)

ZOM: Wirtz (82)

ZOM: Blas (81)

ZM: Toornstra (81)

ST: Caputo (82)

ST: Diallo (81)

RV: Konoplia (75)

ST: Kamara (79)

RF: Berterame (79)

ST: Douglas Vieira (78)

ST: Turgott (74)

Was im FUT-Modus von FIFA 22 alles neu ist, lest ihr hier:

Schon jetzt FIFA 22 zocken

Wenn ihr euch ein Abo bei EA Play besorgt, könnt ihr FIFA 22 schon jetzt für zehn Stunden spielen, denn der Early-Access-Zugang wurde am 22. September freigeschaltet. Auf Playstation und Xbox gibt es momentan ein Angebot, bei dem ihr lediglich 99 Cent für ein Monats-Abo bezahlt.

Holt euch die FUT-App: Gemeinsam mit dem Early Access wurde auch die FUT-App bereits verfügbar gemacht. Diese hilft euch, individuelle Taktiken zu erstellen, euren Fortschritt besser zu überwachen und euer Ultimate Team mit anderen leichter zu teilen.