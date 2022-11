Final Fantasy 16 hat ein düsteres Setting und das beeinflusst auch die Charakterdesigns

Final Fantasy 16 will vieles anders machen als der Vorgänger Final Fantasy 15. Statt einer Open World wird es nun kleinere Areale geben, damit die Story mehr im Fokus steht. Außerdem soll das Gameplay actionreicher werden, ohne dass die Geschichte zu kurz kommt. Dadurch sollen sowohl neue Fans gewonnen als auch alte zurückgeholt werden.

In einem GamePro-Interview verriet das Entwicklerteam, dass das Setting im Gegensatz zu früheren Final Fantasy-Titeln noch düsterer werden soll und sich dementsprechend an ein erwachseneres Publikum richtet. Das bringt auch eine Änderung der Charaktere mit sich.

In dem GamePro-Interview konnten wir mit Michael-Christopher Koji Fox (Lore Lead), Kazutoyo Maehiro (Scenario Writer), Naoki Yoshida (Producer) und Hiroshi Takai (Director) sprechen.

FF 16-Charaktere passen sich dem Setting an

Die meisten Hauptcharaktere in den früheren Final Fantasy-Titeln waren junge Erwachsene oder sogar Teenager, die sich den Bedrohungen der Welt stellen mussten. Das würde allerdings nicht zu den ernsten Themen von Final Fantasy 16 passen, weshalb sich Square Enix dazu entschlossen hat, ältere Charaktere in den Vordergrund zu rücken.

Wie alt sind die neuen Charaktere? In Final Fantasy 16 sind die Figuren nicht mehr in ihren 20ern, sondern eher 30 bis 40 Jahre alt. Für JRPG-Titel ist das ein hohes Alter, da sich die meisten Spiele aus dem Genre mit jüngeren Hauptfiguren befassen. Lore Lead Michael-Christopher Koji Fox erklärt dazu:

Anders als frühere Final Fantasys, welche (abseits einiger Nebencharaktere) einen Cast aus Teenager-Charakteren hatten, sind viele Charaktere in FF16 in ihren 30ern oder 40ern.... was nach JRPG-Standards steinalt ist. Es war wirklich erfrischend, die Leben und Hintergründe von Charakteren zu erkunden, die erwachsener in ihren Beweggründen sind. In der zweiten Hälfte des Spiels haben Clive und seine Verbündeten genug Rückschläge erlebt, dass sie so etwas wegstecken können und ihre Reaktionen auf Situationen fühlen sich nuancierter und kontrollierter an.

Das Alter der Personen soll also ein Vorteil an FF16 sein, denn so besitzen die Charaktere eine interessantere Vorgeschichte, die es zu entdecken gilt. Ihre Handlungen sind außerdem durchdachter, was sich vor allem ab der zweiten Spielhälfte bemerkbar machen dürfte.

Der neuste Trailer zeigt erstmals die mächtigen Esper-Hybride:

4:30 Final Fantasy 16 - Pure Gänsehaut: Neuer Trailer zeigt erstmals die mächtigen Hybrid-Formen

Woher kommt das düstere Setting? Die Welt von Final Fantasy 16 ist gebeutelt von endlos vielen Kriegen der einzelnen Nationen gegeneinander. Demnach wird es in diesem Teil brutal zugehen, da viele Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen gezeigt werden. Dadurch wird eine ordentliche Menge an Blut spritzen, die vermutlich zu einer höheren Alterseinstufung führen wird.

Doch noch wurde das Spiel nicht eingestuft, da der Release noch einige Monate auf sich warten lassen wird. Final Fantasy 16 wird irgendwann im Sommer 2023 konsolenexklusiv für PS5 erscheinen.

Wie alt sind eure liebsten Videospielcharaktere?