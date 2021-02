Final Fantasy 7 Remake: Aufgepasst! Am Wochenende gibt es neue Infos

An diesem Wochenende findet in Japan die "Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour" statt, für das sich nur wenige Fans sich ein Ticket sichern konnten. Vermutlich werden wir aber alle etwas von dem Event haben, denn Square Enix wird im Rahmen des Konzerts neue Informationen zu Final Fantasy 7 Remake preisgeben.

Das Versprechen stammt von Co-Director Motomu Toriyama höchstpersönlich und wurde von Twitter-User Audrey ins Englische übersetzt.

"Zusätzlich zur musikalischen Darbietung haben wir ein spezielles Programm geplant. Es wird einige Dinge zu Final Fantasy 7 Remake geben, die nur auf dem Konzert bekannt gegeben werden."

DLC für Final Fantasy 7 Remake?

Worum wird es sich bei den Infos handeln? Zunächst einmal solltet ihr nicht mit Neuigkeiten zu Final Fantasy 7 Remake Episode 2 rechnen. Dafür ist der Rahmen einfach nicht der Richtige. Am wahrscheinlichsten ist die Ankündigung einer Umsetzung für die PS5. Eventuell kommt es auch zu einem Port für Xbox One und Xbox Series X/S, denn am 10. April laufen Sonys Exklusivrechte aus. Allerdings wird dieser kaum auf einem japanischen Konzert verkündet werden.

Link zum Twitter-Inhalt

Die einzige noch einigermaßen plausible Alternative wäre ein DLC für Final Fantasy 7 Remake. Immerhin halten sich Gerüchte hierzu schon seit einiger Zeit. Andererseits hat sich Square Enix inzwischen so häufig zu Episode 2 geäußert, dass zusätzliche Inhalte für den ersten Teil wie ein Rückschritt wirken könnten.

Weitere Artikel zu Final Fantasy 7 Remake:

Was ist mit den Trademarks? Zu guter Letzt wären da noch die mysteriösen Namen, die sich Square hat sicher lassen: "Ever Crisis" und "The First Soldier". Diese Bezeichnung könnten zu Episode 2, einem Spin-Off oder eben einem DLC gehören.

Das Konzert findet am Samstag, den 13. Februar statt, und anschließend sind wir alle schlauer. Die Ankündigung eines komplett neuen Titels ist aber eher unwahrscheinlich.

Würdet ihr euch über DLC zu Final Fantasy 7 Remake freuen?