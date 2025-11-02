Fortnite: Alle Probleme und Fehler zum Simpsons-Update 38.00 sind jetzt behoben

Bevor die Fortnite-Season mit den Simpsons startet, gibt es jetzt eine Downtime. Wir begleiten sie für euch hier im Ticker.

Fortnite hat soeben den Start der Simpsons-Season mit einem Live-Event gefeiert. Doch jetzt heißt es erst einmal warten und wir begleiten für euch das Update mit allen Leaks, Patch Notes und mehr hier im Live-Ticker.

Epic hat sich noch einmal geäußert zu den Fehlern und es wird noch länger dauern. Sie entschuldigen sich erneut für die Login-Probleme.

Und es ist weiterhin nicht möglich, sich in Fortnite einzuloggen. Die Warteschlange ist auch aktuell bei knapp über 6 Minuten.

Das Problem scheint sich noch länger zu ziehen und es gibt weiterhin eine Warteschlange, die knapp 6 Minuten lang ist. Wir werden euch hier auf dem Laufenden halten und Bescheid geben, falls die Probleme auch noch am Morgen bestehen bleiben oder sie gelöst sind.

Und plötzlich funktioniert es doch. Epic hat das Problem gelöst und ihr könnt euch endlich wieder einloggen. Die Warteschlange aktuell dauert noch 2 Minuten, aber danach könnt ihr ganz normal ins Spiel springen.

Guten Morgen! Wir können jetzt final Entwarnung geben und alle Probleme, die mit Fortnite gestern Abend aufgetaucht sind, wurden von Epic behoben. Ihr könnt also endlich mit etwas Verspätung ohne Einschränkungen in die neue Simpsons-Season eintauchen. (via Fortnite Status )

23:44 Uhr

Auch wenn die Wartezeit gerade etwas abnimmt und es nur noch knapp 8 Minuten dauert, bleiben die Login-Probleme bestehen.

23:26 Uhr

Neben Fortnite haben gerade noch andere Epic Games-Spiele und auch der Epic Games Store Probleme mit dem Login. Es sind also nicht nur Spieler*innen bei Fortnite von den Fehlern geplagt.

23:17 Uhr

Die Warteschlange ist über 10 Minuten lang, aber es scheint Bewegung zu geben. Denn wir sind seit 21:30 Uhr im Spiel und konnten schon einige Runden spielen, aber jetzt scheint es als wenn das Matchmaking komplett abgeschaltet ist. Epic könnte also gerade an den Servern schrauben und mit ein wenig Glück könnte es gleich wieder funktionieren.

23:02 Uhr

Epic hat sich noch nicht weiter geäußert zu den Login-Problemen, aber die Wartschlangen steigen weiter an. Mittlerweile sind wir schon bei über 7 Minuten.

22:46 Uhr

Es gibt noch keine Besserung bei den Login-Problemen, dafür wird die Warteschlange immer länger. Aktuell wartet ihr über 5 Minuten nur um dann mit einem Fehler belohnt zu werden.

22:36 Uhr

Die Login-Probleme plagen übrigens alle Plattformen aktuell, wie Fortnite Status auf X berichtet. Weitere Probleme, wenn man dann mal ins Spiel kommt, betreffen Spind-Loadouts, Freundeslisten und Partyeinladungen, die nicht funktionieren. Zudem gibt es Probleme mit Outfits, die einfach nicht richtig angezeigt werden, wenn ihr in einem Match seid.

Aber zu diesen Problemen kommen die meisten aktuell nicht, da sie im Login-Bildschirm hängen bleiben.

22:26 Uhr

Auch die Warteschlange im Spiel wird immer länger. Aktuell dauert es über 3 Minuten bis ihr dann auf die Login-Probleme stößt. Wenn ihr es geschafft habt direkt zum Start der Season euch einzuloggen, dann könnt ihr auch weiterhin spielen, solange ihr euch nicht ausloggt oder das Spiel schließt.

22:23 Uhr

Login-Probleme und mehr aktuell in Fortnite

Wir sind wieder zurück, denn es gibt tatsächlich einige Probleme mit dem Login und auch weiteren Funktionen, die aktuell noch nicht funktionieren. Wir gehen für euch auf die Suche und melden uns in Kürze hier um euch bei Problemen wie "Anmeldung bei deinem Konto für Playstation Network nicht möglich" zu helfen.

21:40 Uhr

Falls es noch einmal Probleme im Spiel geben sollten, werden wir hier für euch darüber berichten. Da aber bisher alles klappt, werden wir an dieser Stelle den Ticker beenden und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Fortnite-Season.

Wer noch einmal eine Erinnerung braucht, was euch erwartet, kann sich hier den Trailer zur Simpsons-Season anschauen:

1:38 Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

Autoplay

21:38 Uhr

Aktuell gibt es weiterhin eine Warteschlange, um ins Spiel zu kommen, diese sind aber relativ kurz mit 1-2 Minuten. Das dürfte sich in Kürze auch wieder regeln und es sollte noch kürzer werden. Sobald ihr in der Lobby seid, solltet ihr ganz normal alles in Fortnite spielen können, was ihr wollt.

21:34 Uhr

Und schon sind die Matchmaking-Probleme behoben. Es dauert zwar gerade noch ein bisschen, aber es werden Spiele gefunden.

21:34 Uhr

Matchmaking-Probleme

Es gibt noch kleine Startschwierigkeiten und bei der Suche nach einem Spiel kommt es noch zu Fehlern. Das dürfte aber in Kürze behoben sein.

21:30 Uhr

Fortnite ist wieder online!

Es ist 21:30 Uhr und Epic hat es tatsächlich geschafft, das Spiel ist online und ihr könnt jetzt in die neue Season starten.

21:29 Uhr

Die Warteschlangen werden auch schon länger, wir sind jetzt bei knapp einer Minute, die es dauert, um zu sehen, dass die Server nicht reagieren.

21:28 Uhr

Es wird sehr spannend, ob Epic es wirklich schafft, um Punkt 21:30 Uhr die Server wieder zu starten oder ob es Verspätungen geben wird.

21:24 Uhr

An der Länge der Warteschlange hat sich noch nichts geändert. Es dauert weiterhin knapp 40 Sekunden aber das Ergebnis ist das Gleiche – die Server reagieren nicht.

21:20 Uhr

Es dauert noch mindestens zehn Minuten bis es wieder mit Fortnite los geht. Um die Wartezeit zu überbrücken findet ihr hier noch weitere Artikel bei uns auf GamePro.de, die euch vielleicht interessieren könnten.

21:08 Uhr

Es ist soweit und die Warteschlangen sind zurück. Aktuell dauert es knapp 40 Sekunden bis ihr die Nachricht seht, dass die Server weiterhin nicht reagieren.

20:56 Uhr

Der Server Down hält mittlerweile fast 4 Stunden an, was aber auch bedeutet, dass wir uns dem Ende nähern. Aktuell soll die Downtime noch mindestens bis 21:30 Uhr dauern. Im Spiel selbst gibt es aktuell noch keine Warteschlangen.

20:17 Uhr

Auch wenn der Fokus auf der Simpsons-Season liegt, haben die Leaker auch schon Chapter 7 und die Map unter die Lupe genommen, die auf den Codenamen Hera hört. So wird eins der Biome auf der nächsten Karte eine Wüste sein. Sehr viel mehr ist noch nicht dazu bekannt.

19:27 Uhr

Die Wartungsarbeiten dauern mittlerweile seit über zweieinhalb Stunden an und sollen noch mindestens bis 21:30 Uhr deutscher Zeit dauern.

Falls ihr es verpasst habt, könnt ihr hier noch einmal den Gameplay-Trailer zur neuen Season schauen:

1:38 Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

19:24 Uhr

Es könnte eine Rückkehr von Attack on Titan-Items geben. Zumindest wurden die alten Kisten aus der Kollaboration von 2023 wieder in den Files entdeckt. Es wird vermutet, dass es keine feste Wiederkehr der Kollaboration, sondern nur ein Wochenend-Event bei Fortnite Blitz Royale sein wird.

19:08 Uhr

Wie schon etwas befürchtet sind die geleakten LEGO-Skins zu Abraham Simpson, Chief Wiggum und Mr. Burns lediglich NPCs in LEGO Fortnite Brick Life. Zusätzlich dazu wurden noch mehr LEGO-NPCs enthüllt wie Milhouse, Tingeltangel Bob oder normale Skins von Lisa und Bart.

18:47 Uhr

Die neue Season wird auch viele Witze und Easter Eggs aus der Simpsons-Serie beinhalten. So gibt es eine neue Shotgun, die der Makeup-Shotgun von Homer aus der 2. Folge der 10. Staffel nachempfunden sein wird.

18:21 Uhr

Die ganzen neuen Skins, Emotes, Sidekicks und mehr könnt ihr euch hier bei Shiina im großen Showcase anschauen:

18:16 Uhr

Der Leaker SamLeakss hat sich noch einmal zu der Spongebob-Kollab geäußert und gesagt, dass die definitiv erst in Chapter 7 kommt. Sie wird mindestens ein Auto beinhalten und weitere kosmetische Items. Es ist davon auszugehen, dass es aber keine Skins geben wird.

18:10 Uhr

Es sind noch einige weitere Sidekicks geleakt. Darunter Drachen, Schweine und zwei Kollab-Sidekicks: Grogu aus Mandalorian und Krypto aus Superman. Während Grogu noch etwas unsicher ist, soll Krypto bereits diese Season noch dazu kommen.

18:00 Uhr

LEGO Fortnite x Simpsons

Die Simpsons machen auch LEGO Fortnite, besser gesagt, LEGO Fortnite Brick Life unsicher. So hat der Leaker NotPaloLeaks mehrere Screenshots aus der Kollaboration veröffentlicht. Ob diese direkt heute mit dem Update hinzugefügt wird oder erst im Laufe der Season ist aktuell noch unbekannt. Genauso wissen wir nicht, ob LEGO Fortnite Odyssey noch neue Inhalte in dieser Season bekommt. Da der Pass aber auf Dezember verlängert wurde,

17:45 Uhr

Falls ihr Fortnite Crew aktuell habt, dann bekommt ihr ab sofort jeden Monat ein weiteres Goodie geschenkt. Freut euch so immer auf neue Sidekicks. (via SpushFNBR)

17:40 Uhr

In den Files wurden unter anderem LEGO-Skins für weitere Simpsons-Charaktere gefunden, wie Abraham Simpson, Chief Wiggum und Mr. Burns. Es ist aktuell nicht bekannt, ob sie aber auch spielbare Skins sind oder nur NPCs.

17:33 Uhr

Innerhalb der neuen Season wird es wahrscheinlich nur wenige andere Kollaborationen geben. Aber eine, die bevorsteht ins Spiel zu kommen, ist Spongebob. (Ich glaube ich höre gerade Kollege Dennis vor Freude schreien)

Wann genau das passiert und welche Items/Skins es geben wird, muss sich noch zeigen. Es kann auch sein, dass Spongebob erst mit dem Chapter 7-Start ins Spiel kommt.

17:30 Uhr

Auch in dieser Season bekommt ihr einen Schirm, wenn ihr das erste Mal in BR oder BR Ranked gewinnt und es ist die Schaltzentrale von Homers Arbeitsplatz im Atomkraftwerk:

17:27 Uhr

Natürlich sind die Simpsons die Stars des neuen Updates, aber auch die Sidekicks aka die tierischen Begleiter finden ihren Weg ins Spiel. Für Peels, Bonesy und Doggo Jr. gibt es auch einige Skin-Varianten sowie einen Ladebildschirm:

17:22 Uhr

In der folgenden Galerie könnt ihr euch einige hochaufgelöste Bilder der Springfield-Insel in Fortnite anschauen:

17:14 Uhr

Kostenlose Belohnungen

Im Rahmen der Kollaboration könnt ihr euren Epic-Account mit eurem MyDisney-Account verknüpfen. Dafür erhaltet ihr ab dem 15. November den unten zu sehenden Gleiter. Die Aktion ist noch bis März 2026 verfügbar.

Diesen Gleiter gibt es nicht als Mini-Event-Belohnung sondern dafür, dass ihr Epic- und MyDisney-Accounts verknüpft.

Twitch-Drop: Zusätzlich dazu gibt es auch eine Simpsons-Lackierung, wenn ihr 30 Minuten Fortnite-Content mit aktivierten Drops auf Twitch schaut.

Diese Simpsons-Lackierung kann eure sein, wenn ihr Twitch schaut.

17:10 Uhr

Fortnite hat in einem Blogpost noch einmal ein neues Bild zum Battle Pass der Simpsons-Season veröffentlicht.

Das sind die Skins im Fortnite Battle Pass zu "Die Simpsons".

Zudem wurde bekannt gegeben, dass es animierte Kurzfilme geben wird. Den ersten gab es bereits im Rahmen des Live-Events zu sehen. Ihr könnt diese direkt in Fortnite unter "Aufträge-Tab" -> "Animierte Kurzfilme" oder bei Disney+ in der Simpsons-Sammlung anschauen. Insgesamt wird es vier Miniepisoden geben:

1. November - „Homers Apokalypse“

- „Homers Apokalypse“ 10. November - „Donut-Desaster“

- „Donut-Desaster“ 17. November - „Ein Homer kommt selten allein“

- „Ein Homer kommt selten allein“ 24. November - „Homer in Übergröße“

17:04 Uhr

Für all diejenigen unter euch, die nichts mit den Simpsons anfangen können, haben wir eine gute Nachricht. Die Season endet bereits in 4 Wochen am 29. November und läutet dann den Start der ersten Season von Chapter 7 ein.

17:02 Uhr

Es ist soweit und die allseits bekannten Wörter flackern über den Bildschirm, wenn ihr Fortnite startet: "Server reagieren nicht". Wir werden in Kürze hier anfangen euch die ganzen Leaks der kommenden Season zu präsentieren.

Zudem könnt ihr jetzt den Preload des Updates auf eurer PS5 und Xbox installieren. Auf allen anderen Plattformen sollte das Update jetzt ebenfalls verfügbar sein.

16:50 Uhr

Den Gameplay-Trailer zur neuen Season könnt ihr euch hier anschauen:

1:38 Fortnite Simpsons zeigt alle Skins aus dem Battle Pass, actionreiches Gameplay und die neue Springfield-Map

16:42 Uhr

Jetzt ist der Login nur noch eingeschränkt möglich. Ihr kommt zwar rein, werdet dann jedoch von fallenden Donuts begrüßt. Auch wenn der Server Down wohl etwas später startet, soll er weiterhin um 21:30 Uhr beendet sein.

16:34 Uhr

Es scheint als wenn die Wartungsarbeiten leicht nach hinten verschoben wurden, denn ihr könnt immer noch dem Spiel beitreten und auch das Mini-Event starten. Wer es also verpasst hat, kann es jetzt noch einmal nachholen. Wir gehen stark davon aus, dass die Server spätestens um 17 Uhr offline gehen, da dann auch das Preload-Update auf der PlayStation installiert wird.

16:21 Uhr

Das Live-Event ist vorbei und somit geht es jetzt direkt in die Wartungsarbeiten. Aktuell sind diese bis 21:30 Uhr angesetzt, wie der Bildschirm nach dem Live-Event vermuten lässt.

Wir begleiten für euch die Wartungsarbeiten hier in diesem Live-Ticker