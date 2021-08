gamescom Opening Night Live 2021 startet heute: Uhrzeit, Livestream und Spiele

Mit dem gestrigen Xbox-Event von Microsoft gab es zwar bereits einen ersten Stream zur gamescom 2021, doch offiziell wird die digitale Messe erst heute eröffnet. Geoff Keighley präsentiert die große Eröffnungs-Show "Opening Night Live", die kein Gamer verpassen sollte.



Hier findet ihr noch einmal alle wichtigen Informationen zur ONL 2021:

Termin: 25. August 2021

25. August 2021 Uhrzeit: 20 Uhr deutscher Zeit (ab 19:30 Uhr gibt es eine Pre-Show)

20 Uhr deutscher Zeit (ab 19:30 Uhr gibt es eine Pre-Show) Dauer: bis 22 Uhr (zwei Stunden)

Hier könnt ihr den Livestream zur Opening Night Live 2021 sehen:

Das wird auf der Opening Night Live 2021 gezeigt

Insgesamt werden laut Geoff Keighley circa 40 Spiele in den zweieinhalb Stunden gezeigt - davon acht während der Pre-Show und über 30 Spiele auf dem Haupt-Event.

Während wir in der halben Stunde vor der ONL (gehostet von Kyle Bosman) vermutlich eher kleine Titel und Indies sehen werden, erwarten uns im Anschluss "die am meisten erwarteten Spiele" der gamescom 2021.

Diese Spiele wurden konkret genannt: Keighley teaste im Vorfeld der ONL immer wieder einzelne Titel an, die präsentiert werden sollen. Das Highlight dürfte Call of Duty Vanguard sein, von dem es erstmals Gameplay zu sehen geben soll.

Hier die komplette Liste (via Gamespot):

Das könnte es sonst noch geben: Alles andere sind Spekulationen. Xbox-Fans, die gestern Halo Infinite auf der Microsoft-Show vermissten, können heute Abend erneut auf einen Auftritt des Shooters hoffen.

Ansonsten wünschen wir uns alle natürlich einen neuen Trailer zu Elden Ring, das von Keighley bereits auf der E3 2021 gezeigt wurde. Und vielleicht noch das neue Projekt von Keighleys Kumpel Hideo Kojima? Träumen ist erlaubt.

News von der gamescom 2021:

Diese Publisher sind mit von der Partie

Wenn ihr weitere Anhaltspunkte für eure Spekulationen sucht, hat Keighley für euch eine Liste mit Publishern veröffentlicht, die an der Opening Night Live beteiligt sein werden. Besonders interessant sind Bandai Namco, zu denen From Software gehört, und Playstation, denn Sony hat für die gamescom 2021 eigentlich abgesagt. Weitere große Namen sind Activision, Ubisoft, Sega, Warner Bros. Games und die Xbox Game Studios.

Was wünscht ihr euch für die ONL heute Abend?