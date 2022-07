God of War 2: Ragnarök könnte in der Collector's Edition mit Thors Hammer Mjölnir erscheinen

Dass God of War 2: Ragnarök auch in einer Collector's Edition oder Special Edition erscheint, steht wohl außer Frage. Aber was diese Sonderausgaben des Spiels dann beinhalten, das bleibt spannend. Einem vermeintlichen Leak zufolge könnte das aber zumindest schon teilweise feststehen: Angeblich gibt es eine Edition des God of War-Sequels, bei dem wir auch eine Nachbildung von Thors Hammer Mjölnir bekommen.

God of War 2: Ragnarök-Editionen womöglich schon teilweise geleakt

Darum geht's: God of War bekommt ein Sequel und das hält die Spielewelt in Atem. Eigentlich hieß es seitens mehrerer Insider, dass gestern endlich das Releasedatum enthüllt werden solle. Das ist leider nicht passiert, aber eventuell wissen wir trotzdem schon etwas mehr über das neue PS4- und PS5-Exclusive. Angeblich gibt es zwei Sondereditionen, die verschiedene Extras beinhalten sollen (via: exputer)

Collector's Edition: God of War 2 soll auch als Sammleredition erscheinen und dann diverse unterschiedliche Goodies beinhalten. Zum Beispiel eine Karte der Spielwelt, einige Badges und mehr.

God of War 2 soll auch als Sammleredition erscheinen und dann diverse unterschiedliche Goodies beinhalten. Zum Beispiel eine Karte der Spielwelt, einige Badges und mehr. Jotnar Edition: Die andere Special Edition heißt angeblich Jotnar Edition und erscheint mit einer 1:1-Nachbildung von Thors Hammer Mjölnir.

Allerdings widerspricht sich Tom Henderson in seinem exputer-Artikel selbst und erklärt zunächst, der Hammer sei Teil der Collector's Edition. Anschließend heißt es allerdings, er gehöre zu der Jotnar Edition, die nichts außer dem Spiel und dem Hammer beinhalte. Wir gehen davon aus, dass es so gemeint ist wie oben aufgeführt.

Hier könnt ihr euch nochmal den God of War 2-Trailer anschauen, in dem auch Thors Hammer Mjölnir zu sehen ist:

Mehr News zu God of War Ragnarök findet ihr in diesen GamePro-Artikeln:

Wie seriös ist das? Tom Henderson gilt meistens als ziemlich gut informiert. Der Insider und Journalist lag aber auch schon mal falsch. Generell raten wir wie immer natürlich dazu, derartige Leaks als unbestätigte Spekulationen zu behandeln, bis es offizielle Ankündigungen gibt. Sony wollte das Gerücht GamePro gegenüber zumindest nicht weiter kommentieren.

Würdet ihr euch so eine Edition mit dem Hammer holen wollen?