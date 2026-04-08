2 Jahre nach dem Leak des GTA 5-Quellcodes wollen Fans darin jetzt den Helden eines legendären, nie erschienenen Rockstar-Spiels gefunden haben

Agent sollte ein Open World- und Spionage-Abenteuer von Rockstar werden und exklusiv für PS3 erscheinen.

Agent sollte ursprünglich exklusiv für PS3 erscheinen und hätte der nächste große Open World-Hit von Rockstar werden können. Aber daraus wurde nichts, der Titel hat nie das Licht der Welt erblickt. Wie der Protagonist ausgesehen hätte, wissen wir dank des großen GTA 5-Leaks von vor zwei Jahren jetzt aber vielleicht doch.

GTA 5-Quellcode enthält wohl die Agent-Hauptfigur

Manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, bis so große Datenmengen wie der komplette Quellcode eines Open World-Brechers wie GTA 5 richtig durchforstet worden sind. Aber gut Ding will Weile haben, wie man so schön sagt und dementsprechend kommen wir eben jetzt erst in den Genuss dieser Erfahrung.



Worum geht's hier genau? 2023 gab es nicht nur den extrem umfangreichen GTA 6-Leak mit über 90 Videos. Im Zuge dessen wurden wohl auch die Quellcodes von GTA 6 und GTA 5 erbeutet. Anschließend soll zumindest letzterer verkauft und anschließend im Netz veröffentlicht worden sein.

13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Autoplay

Seitdem vertreiben sich Fans die Zeit damit, ihn auf Herz und Nieren zu prüfen. Uns hat das unter anderem schon Infos zu möglichen alternativen Enden und gecancelten GTA 5-Erweiterungen beschert. Aber damit ist jetzt eben noch nicht Schluss.

Vor gar nicht allzu langer Zeit wurden in diesem Quellcode-Leak vier Charaktermodelle entdeckt, von denen ausgegangen wurde, dass es sich dabei um Figuren aus dem eingestampften Rockstar-Spiel Agent handeln könnte. Aber offenbar stimmt das nur bedingt. Wie ein GTAForums-User erklärt, soll es sich bei drei davon um GTA 5-Modelle handeln.

Aber das verbliebene, vierte Charaktermodell? Das könnte auch nach der Meinung dieses Menschen tatsächlich die Hauptfigur aus Agent sein. Dafür nennt er auch Gründe: Die Hierarchie des Modells deute mit der Bezeichnung "Player" stark darauf hin, es sehe ähnlich aus wie Modelle aus früheren Agent-Leaks und sei außerdem in einem Unterordner namens "Jimmy" aufgetaucht – der einstige Codename von Agent.

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Aber Vorsicht! Freut euch nicht zu früh: Es handelt sich dabei natürlich immer noch nur um einen Leak. Ob diese Figur hier wirklich die Agent-Hauptfigur geworden wäre, lässt sich nicht überprüfen. Ihr solltet das Ganze also lieber mit der gebührenden Vorsicht genießen.

Die anderen Bilder könnt ihr euch hier in den GTAForums ansehen, ansonsten haben wir euch hier auch noch einige Beiträge zum kommenden GTA 6 verlinkt:

Was war Agent nochmal?

Auf der E3 2009 hatte Rockstar ein neues Open World-Spiel angekündigt, das exklusiv für PS3 erscheinen sollte. Es wäre zur Zeit des Kalten Krieges angesiedelt gewesen und hätte sich vor allem um Stealth und Spionage gedreht. Letztlich ist es den Entwickler*innen bei Rockstar aber einfach nicht gelungen, die Stealth- und Open World-Elemente befriedigend unter einen Hut zu kriegen.

Wie findet ihr die mögliche Entdeckung nach all den Jahren?