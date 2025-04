Während alle Platz für GTA 6 am Release-Tag machen, hat ein Publisher keine Angst vor Rockstar und will sein Spiel am selben Tag veröffentlichen

Der Release von GTA 6 wird in diesem Jahr die Schlagzeilen beherrschen.

Auch, wenn die Nintendo Switch 2 derzeit die Schlagzeilen bestimmt, dürfte GTA 6 trotzdem DAS beherrschende Spiele-Thema 2025 bleiben. Während sich quasi alle Publisher und Studios vor dem Release fürchten, macht ein Publisher Rockstar eine Kampfansage.

Kampfansage an GTA 6

Darum geht's: GTA 6 schickt sich an, der größte Spiele-Release aller Zeiten zu werden. Schon seit Jahren gibt es kaum ein Thema, über das so viel diskutiert und gesprochen wird wie Rockstars nächstes Open-World-Abenteuer.

Der Release des neuen GTA soll im Herbst 2025 stattfinden. Ein finales Datum gibt es zwar noch nicht, aber die meisten Beobachter*innen sind sich einig, dass der Titel, sobald er erscheint, wie ein schwarzes Loch jegliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

Andere Studios und Publisher, die für die zweite Hälfte des Jahres ebenfalls Spiele in Planung haben, warten daher offenbar ebenfalls noch mit finalen Daten ab, um dem Launch von GTA 5 möglichst aus dem Weg zu gehen.

Wie ein kleines gallisches Dorf hat ein Publisher nun aber angekündigt, Widerstand zu leisten. Auf X hat Devolver Digital nämlich bekanntgegeben, dass sie ein Spiel am exakt selben Tag und zur exakt selben Zeit wie GTA 6 auf den Markt bringen werden.

Um welchen Publisher handelt es sich da? Devolver Digital hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen damit gemacht, den Gaming-Mainstream kritisch zu betrachten und vor allem auch Spiele zu unterstützen und zu veröffentlichen, die man als eigen und speziell bezeichnen könnte.

Titel wie Enter the Gungeon, The Plucky Squire, Cult of the Lamb oder Inscryption stechen optisch und spielerisch zumindest teilweise aus der Spiele-Landschaft hervor und stehen für einen etwas alternativen Ansatz. Um welches Spiel es sich handeln könnte, ist allerdings noch unklar.

Die Ankündigung passt da auf jeden Fall zum Image des Publishers und könnte sich als Marketing-Stunt sogar durchaus lohnen. GTA 6 wird zwar ziemlich sicher ein großer Erfolg, was aber nicht bedeutet, dass wirklich jede*r den Titel auch direkt zum Release kaufen wird.

Es soll ja immerhin auch Leute geben, die an der GTA-Reihe kein allzu großes Interesse haben und die dürften im Release-Zeitraum des Spiels kaum andere, neue Spiele zur Auswahl haben. Das könnte wiederum ein Vorteil für Devolver sein.

Was haltet ihr davon? Findet ihr den Hype um GTA 6 übertrieben oder gerechtfertigt?