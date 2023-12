'Ich bin so froh darüber' – GTA 6 wird nicht für PS4 und Xbox One erscheinen und Fans feiern es

Falls ihr noch auf der PS4 unterwegs seid, müsst ihr für GTA 6 Geld in die Hand nehmen.

2025 soll es endlich so weit sein: GTA 6 erscheint für PS5 und Xbox Series X|S, ohne Rücksicht auf die mittlerweile in die Jahre gekommene Last Gen zu nehmen. Auch, wenn damit für PS4- und Xbox One-Besitzer*innen ein Umstieg notwendig wird, bejubeln Fans den Schritt, denn so könne Rockstar viel mehr aus dem Spiel herausholen.

2023 ist der Wendepunkt beim Wechsel auf PS5 und Xbox Series X|S

Man mag es kaum glauben, aber wir stecken schon seit drei Jahren in der aktuellen Konsolengeneration und erst seit 2023 verabschieden wir uns so wirklich von der PS4 und Xbox One.

Einige große Titel – wie das Remake von Resident Evil 4, Call of Duty: Modern Warfare 3 oder der Action-RPG Lies of P – sind zwar noch für die Last Gen-Konsolen erschienen, die Anzahl der grafisch anspruchsvolleren Spiele, die ausschließlich auf der PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wurden, hat jedoch mittlerweile deutlich zugenommen.

So befanden sich unter den Mitbewerbern zum Spiel des Jahres auf den diesjährigen Game Awards gleich drei Current Gen-Only-Titel, abzüglich Zelda: Tears of the Kingdom und Super Mario Bros. Wonder vertrat mit eben Resi 4 nur noch ein Spiel die Last Gen-Konsolen.

Resident Evil 4 hat noch einmal gezeigt, was auf der PS4 möglich ist, auch, wenn es um eine stabile Framerate kämpfen musste.

GTA 6 dürfte dem Trend folgen: In der offiziellen Pressemitteilung zur GTA 6-Ankündigung ist nur von den aktuellen Konsolen die Rede, die PS4 wird lediglich als Fußnote für eventuelle Nennungen der Wortmarke aufgezählt. Dass ein gleichzeitiger oder sogar späterer Release für die veraltete Plattform sowie ihr Microsoft-Pendant folgt, ist also extrem unwahrscheinlich.

Fans sind erleichtert, dass kein Last Gen-Release durchgedrückt wird

Im größten GTA 6-Subreddit zeigen sich Spieler*innen regelrecht begeistert darüber, dass der kommende Ableger die Last Gen-Konsolen ignoriert. Viele User teilen Meinungen wie die von RTB_1:

Die kommentierende Person weist zwar darauf hin, dass PS5 und Xbox Series X|S in zwei Jahren zur Norm gehören sollten, im AAA-Segment, unter das GTA 6 zweifelsohne fällt, dürfte es jedoch schon früher so weit sein, da immer mehr Spiele an ihre Optimierungsgrenzen stoßen.

Und die Rechnung wird sogar noch drastischer, wenn wir uns den angekündigten Erscheinungstermin vor Augen halten: PS4 und Xbox One werden mindestens 11 Jahre alt sein, wenn GTA 6 erscheint. So lang hätte sich noch nie eine Generation gehalten und sie wird es aller Voraussicht nach auch nicht.

Die Probleme mit der PS4 und Xbox One

Wie wichtig ausreichend Power für Open World-Spiele ist, hat bereits GTA Online gezeigt. Die Basis-PS4 kam im riesigen Multiplayer-Modus bereits gewaltig ins Wanken geraten, etwa bei simplen Autofahrten:

Eine simple Autofahrt kann in GTA Online auf der PS4 zur Ruckelpartie werden.

Und auch die Last Gen-Version von Cyberpunk 2077 konnte nie auf ein performantes Level gebracht werden:

Vergebliches Warten: Cyberpunk 2077 wird wohl nie gut auf PS4 und Xbox One laufen von Chris Werian

Die Ursache dafür liegt vor allem bei den Prozessoren von PS4 (Pro) und Xbox One (X), denn die waren nie besonders leistungsfähig.

Da sich Open World-Spiele zur Veröffentlichung der beiden Systeme noch nicht als der De-facto-Standard etabliert haben, lag der Fokus viel mehr auf einer umwerfenden Grafik in eher linearen Arealen. Nach und nach hat sich der Trend jedoch gewandelt, weswegen der PS4 und Xbox One kontinuierlich die Puste ausging.

Für die Simulation lebendiger Städte mit tausenden, erstklassig animierten Passanten und zahlreichen Interaktionsmöglichkeiten fehlt es den Last Gen-Konsolen schlichtweg an Power. Rockstar strebt allerdings eine hohe Detailfülle an und das stellt auch der Trailer zu GTA 6 sehr gut zur Schau:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Grand Theft Auto 6 dann auf der PS5 oder sogar PS5 Pro?

GTA 6 wird schlichtweg größer als ein GTA 5, Cyberpunk 2077 oder Red Dead Redemption 2 und ein viel höheres Maß an CPU-Ressourcen verschlingen sowie die schnellen SSD-Datenträger der PS5 und Xbox Series X|S ausreizen.

Was diese bewerkstelligen können, hat jüngst Spider-Man 2 gezeigt:

Den Titel auf einen kleineren gemeinsamen Nenner herunter zu dampfen, würde hingegen sicherlich einige Einschränkungen (auch für PS5 und Xbox Series X|S) mit sich bringen, da ist sich die Community einhundertprozentig sicher.

Wobei selbst die aktuellen Konsolen ihr Fett wegbekommen: Viele GTA-Fans wollen sich für den sechsten Teil die bislang nur in Gerüchten angedeutete PS5 Pro zulegen, da selbst die bisherige PS5 mit dem Titel Probleme bekommen könnte.

Und das ist auch gar nicht mal so weit hergeholt. In Spielen wie Final Fantasy 16, Star Wars Jedi: Survivor und Alan Wake 2 ist eine niedrige Auflösung von unter 900p in den 60 fps-Leistungsmodi keine Seltenheit mehr, da präzise Licht- und Schatteneffekte exorbitant Hardware-hungrig geworden sind.

Alan Wake 2 kommt mit einer brutal guten Grafik, erreicht im Performance-Modus allerdings nicht einmal Full HD.

Ob GTA 6 in dieselbe Kerbe schlagen könnte? Wir gehen eigentlich nicht davon aus, da auch schon Red Dead Redemption 2 auf der PS4 und Xbox One gezeigt hat, dass Rockstar großen Wert auf Optimierung legt.

GTA 6 dürfte dahingehend keine Ausnahme sein, bis der Beweis angetreten wird, haben wir aber noch etliche Monate des Wartens vor uns.

Wäre ein Last Gen-Release von GTA 6 für euch überhaupt interessant gewesen?