Spielt GTA 6 in Vice City? Werden wir zum ersten Mal in der Geschichte der Spielereihe eine Frau verkörpern? Laut Youtber Legacy Killa stimmen diese Gerüchte - und sogar noch mehr.

Auf nach Vice City und nach Südamerika: Im Sommer 2019 behauptete ein Reddit-User namens JackOLantern1982, dass GTA 6 bei Rockstar Games unter dem Codenamen "Project Americas" entwickelt wird. Angeblich wird es in Vice City und einem fiktionalen Gebiet spielen, das an Rio de Janeiro angelehnt sein soll. Laut Legacy Killa soll das stimmen. Seinen Informationen zufolge werden wir Vice City und einen Ort in Südamerika erkunden. Ebenso sollen viele weitere Details aus dem "Project Americas" Leak der Wahrheit entsprechen.

Eine Frau als Heldin: Daneben gab es einen angeblichen Leak, demzufolge wir eine Frau verkörpern werden. Auch das soll laut Legacy Killa stimmen.

Link zum Twitter-Inhalt

GTA 6 bleibt das große Mysterium

Alles bleibt ein Gerücht: Natürlich handelt es sich nach wie vor noch um Gerüchte. Rockstar Games hat bis heute noch nicht einmal offiziell bestätigt, überhaupt an GTA 6 zu arbeiten. Es wäre durchaus möglich, dass wir als nächstes Spiel des Studios etwas ganz anderes erhalten, auch, wenn es natürlich naheliegt, dass GTA 6 kommt.

Darüber hinaus dürfen wir wohl noch sehr lange auf den Release des nächsten GTA warten. Denn GTA 5 soll in diesem Jahr für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, was natürlich wenig Sinn ergeben würde, wenn ein GTA 6 schon kurz darauf folgt.

Was wir nun von GTA 6 erwarten können, ist also weiterhin unklar, auch wenn immer mehr in Richtung Vice City und Südamerika sowie eine Frau als Protagonistin deutet.

Was erwartet ihr von GTA 6? Glaubt ihr, die angeblichen Leaks entsprechen der Wahrheit?