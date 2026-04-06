GTA 7 - Release, Setting/Städte und alle weiteren Hinweise und Gerüchte zum GTA 6-Nachfolger

GTA 7 ist noch nicht offiziell angekündigt, erste Hinweise gibt es aber dennoch.

Grand Theft Auto 7-Gerüchtesammlung vor GTA 6? Jap, können wir! Denn tatsächlich gibt's schon vor dem Release des Vice City-Abenteuers von Jason und Lucia die ersten Hinweise auf einen mehr als wahrscheinlichen Nachfolger aus dem Hause Rockstar. Und diese haben wir hier für euch zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis:

17:29 Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!

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GTA 7 - Release: Wann der GTA 6-Nachfolger erscheinen könnte

Vermutetes Release-Jahr: 2040

Zunächst einmal die harten Fakten auf den Tisch: GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Damit trennen Teil 6 und GTA 5 ganze 13 Jahre. Davon ausgehend, dass Rockstar für Teil 7 noch einmal mindestens genauso lange brauchen wird, können wir erst circa im Jahr 2040 mit einem GTA 6-Nachfolger rechnen.

Vielleicht müssen wir uns aber noch länger gedulden. Schließlich haben sich die Entwicklungszeiten der GTA-Hauptableger über die Jahre hinweg deutlich verlängert, da die Projekte immer komplexer wurden und Rockstar Games die eigenen hohen Qualitätsstandards einzuhalten versucht bzw. nach Perfektion strebt.

Mehr zum Thema Red Dead Redemption 3: Möglicher Release und alle weiteren Hinweise zu RDR 3 von Linda Sprenger

Zudem ist stark davon auszugehen, dass Rockstar vor GTA 7 respektive nach GTA 6 erst einmal ein neues Red Dead Redemption herausbringen dürfte und uns zurück in den wilden Westen schickt. Alle bisherigen Gerüchte und Hinweise zum bisher unangekündigten "RDR 3" findet ihr in unserer oben verlinkten Gerüchte-Sammlung.

Auf diesen Plattformen könnte GTA 7 erscheinen

GTA 6 kommt am 19. November 2026 zunächst für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt und dürfte nachträglich auch für den PC veröffentlicht werden.

Davon ausgehend, dass Teil 7 (oder wie auch immer der GTA 6-Nachfolger am Ende heißen mag) erst 2040 oder später aufschlägt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Titel für die nächste Konsolen-Generation oder gar erst für die darauffolgende Generation veröffentlicht wird – abhängig von der Lebensdauer der PlayStation 6 und der nächsten Xbox aka "Project Helix".

Aktuellen Hinweisen zufolge erscheinen Ende 2027 oder 2028 als früheste Launch-Termine für die beiden Next Gen-Konsolen von Sony und Microsoft als sehr wahrscheinlich.