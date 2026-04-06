GTA 7 - Release, Setting/Städte und alle weiteren Hinweise und Gerüchte zum GTA 6-Nachfolger

Vor GTA 7 steht erst einmal GTA 6 an. Nichtsdestotrotz gibt es bereits die ersten Hinweise und Spekulationen zum bisher unangekündigten Grand Theft Auto 7.

Linda Sprenger
06.04.2026 | 17:00 Uhr

GTA 7 ist noch nicht offiziell angekündigt, erste Hinweise gibt es aber dennoch. GTA 7 ist noch nicht offiziell angekündigt, erste Hinweise gibt es aber dennoch.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Grand Theft Auto 7-Gerüchtesammlung vor GTA 6? Jap, können wir! Denn tatsächlich gibt's schon vor dem Release des Vice City-Abenteuers von Jason und Lucia die ersten Hinweise auf einen mehr als wahrscheinlichen Nachfolger aus dem Hause Rockstar. Und diese haben wir hier für euch zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis:

Video starten 17:29 Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!

GTA 7 - Release: Wann der GTA 6-Nachfolger erscheinen könnte

  • Vermutetes Release-Jahr: 2040

Zunächst einmal die harten Fakten auf den Tisch: GTA 6 erscheint am 19. November 2026. Damit trennen Teil 6 und GTA 5 ganze 13 Jahre. Davon ausgehend, dass Rockstar für Teil 7 noch einmal mindestens genauso lange brauchen wird, können wir erst circa im Jahr 2040 mit einem GTA 6-Nachfolger rechnen.

Vielleicht müssen wir uns aber noch länger gedulden. Schließlich haben sich die Entwicklungszeiten der GTA-Hauptableger über die Jahre hinweg deutlich verlängert, da die Projekte immer komplexer wurden und Rockstar Games die eigenen hohen Qualitätsstandards einzuhalten versucht bzw. nach Perfektion strebt.

Mehr zum Thema
Red Dead Redemption 3: Möglicher Release und alle weiteren Hinweise zu RDR 3
von Linda Sprenger
Red Dead Redemption 3: Möglicher Release und alle weiteren Hinweise zu RDR 3

Zudem ist stark davon auszugehen, dass Rockstar vor GTA 7 respektive nach GTA 6 erst einmal ein neues Red Dead Redemption herausbringen dürfte und uns zurück in den wilden Westen schickt. Alle bisherigen Gerüchte und Hinweise zum bisher unangekündigten "RDR 3" findet ihr in unserer oben verlinkten Gerüchte-Sammlung.

Auf diesen Plattformen könnte GTA 7 erscheinen

GTA 6 kommt am 19. November 2026 zunächst für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt und dürfte nachträglich auch für den PC veröffentlicht werden.

Davon ausgehend, dass Teil 7 (oder wie auch immer der GTA 6-Nachfolger am Ende heißen mag) erst 2040 oder später aufschlägt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Titel für die nächste Konsolen-Generation oder gar erst für die darauffolgende Generation veröffentlicht wird – abhängig von der Lebensdauer der PlayStation 6 und der nächsten Xbox aka "Project Helix".

Aktuellen Hinweisen zufolge erscheinen Ende 2027 oder 2028 als früheste Launch-Termine für die beiden Next Gen-Konsolen von Sony und Microsoft als sehr wahrscheinlich.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (3)
Kommentare(3)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 34 Minuten

GTA 7 - Release, Setting/Städte und alle weiteren Hinweise und Gerüchte zum GTA 6-Nachfolger

vor 4 Tagen

Alle warten auf GTA 6 und dieser ehemalige Rockstar-Entwickler weiß schon, in welchen 3 Städten GTA 7 spielen könnte

vor 5 Tagen

GTA 6 soll 3 Milliarden US-Dollar kosten: Das steckt hinter der absurd hohen Zahl, die selbst Cyberpunk und Read Dead 2 wie günstige Indiespiele aussehen lässt

vor einer Woche

GTA 6-Entwickler hat an extrem realistischem Grafik-Detail gearbeitet und es aus Versehen geleakt

vor einer Woche

GTA 6 auch für Nintendo Switch 2? Der aktuelle Stand und die wichtigsten Gerüchte im Überblick
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Als hätte man God of War in ein Brettspiel gepresst: Erlebt geniale Wikinger-Action auf dem Küchentisch

vor 42 Minuten

Als hätte man God of War in ein Brettspiel gepresst: Erlebt geniale Wikinger-Action auf dem Küchentisch
GTA 7 - Release, SettingStädte und alle weiteren Hinweise und Gerüchte zum GTA 6-Nachfolger   3  

vor 42 Minuten

GTA 7 - Release, Setting/Städte und alle weiteren Hinweise und Gerüchte zum GTA 6-Nachfolger
Dreimal so groß wie Witcher 3: Riesiges Open-World-Rollenspiel für Switch jetzt günstig sichern!

vor 2 Stunden

Dreimal so groß wie Witcher 3: Riesiges Open-World-Rollenspiel für Switch jetzt günstig sichern!
Liebebvolles Artwork und waschechter Horror: Dieses Kartenspiel entwickelt sich zum Kenner-Liebling!

vor 5 Stunden

Liebebvolles Artwork und waschechter Horror: Dieses Kartenspiel entwickelt sich zum Kenner-Liebling!
mehr anzeigen