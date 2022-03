Hogwarts Legacy: Teaser vor der State of Play veröffentlicht und Fans feiern das Spiel schon jetzt

Am morgigen Donnerstag, dem 17. März, findet eine State of Play nur im Namen von Hogwarts Legacy statt. Schon vor dem Start des Playstation-Events haben WB Games und Avalanche Software einen kleinen Gameplay-Teaser veröffentlicht, der uns vermutlich einige Sekunden aus dem Trailer zeigt, der morgen präsentiert werden dürfte.

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling ist in der Vergangenheit vermehrt durch transfeindliche Aussagen aufgefallen.

Zu sehen ist ein Avatar, der in den Schlafgemächern von Gryffindor erwacht. Wenn ihr genau aufpasst, könnt ihr an der Kapuze des Zauberlehrlings sogar einen kleinen Glitch erkennen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Darum finden Fans den Teaser so toll

Eigentlich ist in dem kurzen Clip kaum etwas von Bedeutung zu sehen, und trotzdem ist die Community schon in Feierlaune. Hashtagtylerh schreibt auf Reddit: „Ich freue mich so sehr, lasst mich endlich in Hogwarts herumlaufen!“ Thomasr02 ergänzt: „Ich will Hogwarts so unbedingt erkunden – es ist ein Traum, der wahr wird.“

Sogar User, die sich kaum für das Harry Potter-Franchise interessieren, freuen sich auf Hogwarts Legacy: „Harry Potter ist eigentlich nicht so mein Ding“, schreibt TheRoyalStig. „Eigentlich überhaupt nicht. Aber ich interessiere mich trotzdem für dieses Spiel.“

Alle bisher verfügbaren Infos rund um das Spiel, findet ihr in der Übersicht:

Woran liegt das? Wenn man sich die vielen Fan-Stimmen ansieht wird eines klar: Noch mehr als die Charaktere ist es die Welt von Harry Potter, die viele von euch in seinen Bann zieht.

Wer die Bücher als Kind gelesen hat, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit davon geträumt haben, selbst als Zauberlehrling durch die Gänge von Hogwarts streifen zu können, die Klassen zu besuchen, Quidditch zu spielen und Abenteuer zu erleben. Das wird mit Hogwarts Legacy nun (digitale) Realität.

Genau darauf spielt der Teaser an: In den wenigen Sekunden sehen genau diese Elemente. Der Avatar, den ihr euch selbst erstellen dürft, bereitet sich auf einen aufregenden Tag in der Zauberschule vor. Er erwacht in den Schlafräumen von Gryffindor, doch ihr könnt auch einem der anderen Häuser zugeteilt werden – je nachdem, zu welchem Haus eure Persönlichkeit passt.

Hier seht ihr den Ankündigungs-Trailer:

Noch mehr Informationen zu Hogwarts Legacy:

Wann erscheint Hogwarts Legacy?

Bisher wissen nur, dass Hogwarts Legacy noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir morgen ein genaues Datum oder zumindest einen Monat bekommen.

Zudem ist die dedizierte State of Play im März ein Hinweis darauf, dass es vielleicht gar nicht mehr so lange dauern wird, bis wir Hogwarts Legacy selbst spielen können. Sommer oder Frühherbst sind sicherlich gute Tipps - das bestätigen auch Insider-Gerüchte.

Freut ihr euch schon auf Hogwarts Legacy?