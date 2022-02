Horizon Forbidden West-Release in 6 Tagen: Alle Infos und Test-Embargo

Bereits die ersten beiden Monate des Jahres bescheren uns ungewohnt viele Spiele-Highlights und mit Horizon Forbidden West erwartet uns in der kommenden Woche ein weiterer potenzieller Hit für PS4 und PS5. In diesem Artikel fassen wir noch einmal die wichtigsten Infos zum Open World-Spiel für euch zusammen.

Release - Wann erscheint Horizon Forbidden West für PS4/PS5?

Launch-Termin: 18. Februar 2022 (am Freitag)

Gibt es einen Preload? Ja. Ihr könnt Horizon Forbidden West seit dem 11. Februar vorab herunterladen, sodass ihr zum Release sofort loslegen könnt. Alle weiteren Infos dazu und die Installations-Größe von Horizon Forbidden West findet ihr hier.

PS4 vs. PS5 - Forbidden West kommt zeitgleich für Current und Last Gen auf den Markt, jedoch unterscheiden sich die Versionen (natürlich) in einigen technischen Details. Auf der leistungsfähigeren PS5 profitiert ihr unter anderem vom DualSense-Support, einem höheren Detailgrad und mehr.

Hier sind alle Unterschiede der PS4- und PS5-Version von Forbidden West im Überblick.

Test - Wann erscheint unser Review zu Horizon Forbidden West

Unser Test zu Forbidden West wird pünktlich zum Embargofall am 14. Februar um 9:01 Uhr, also bereits am Montag, auf GamePro.de erscheinen.

Zusätzlich dazu könnt ihr euch auf unser Test-Video freuen, das ebenfalls zum Embargo veröffentlicht wird.

Gameplay - Die wichtigsten Neuerungen und der große GamePro-Ersteindruck?

Einen ersten Eindruck vom Spiel und den Gameplay-Neuerungen könnt ihr euch im unteren Trailer verschaffen:

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:

Wir kämpfen nun gegen mehr Maschinen als in Teil 1: Zu den neuen coolen Monstern gehören unter anderem der mammutähnliche Bebenzahn und eine riesige Maschinen-Kobra. Hier sind alle neuen Maschinen von Forbidden West im Überblick.

Zu den neuen coolen Monstern gehören unter anderem der mammutähnliche Bebenzahn und eine riesige Maschinen-Kobra. Hier sind im Überblick. Aloy hat jetzt mehr Gadgets zur Hand, die ihr das Erkunden und Klettern erleichtern, darunter einen Gleiter und einen Enterhaken.

Es gibt neue Nebenaktivitäten wie zum Beispiel die Arena , die insbesondere erfahrene Spieler*innen fordern soll.

, die insbesondere erfahrene Spieler*innen fordern soll. Das Kampfsystem wurde verfeinert: Es gibt nun mehr Waffen, Fähigkeiten und Elementarangriffe

Es gibt nun mehr Waffen, Fähigkeiten und Elementarangriffe Die Open World soll etwas größer ausfallen als die des ersten Teils.

als die des ersten Teils. Die Spielzeit der Hauptstory fällt laut Guerrilla ähnlich lang aus wie die des Vorgängers.

Wie lautet unser Vorab-Fazit? Hier geht es zur europaexklusiven GamePro-Preview zu Horizon Forbidden West. Wir konnten das Open World-Abenteuer vorab bereits anspielen und liefern euch darin bereits einen umfangreichen Ersteindruck.

GamePro-Redakteurin Linda Sprenger im GameStar-Podcast: Wollt ihr unsere Eindrücke auch in Podcast-Form hören, dann hier entlang:

Link zum Podcast-Inhalt

Story - Darum geht es in Horizon Forbidden West

Mit dem Story-Trailer könnt ihr euch schon einmal einstimmen:

Die Geschichte von Horizon Forbidden West setzt setzt ein halbes Jahr nach den Ereignissen von Zero Dawn an. Eine todbringende Seuche breitet sich im Land aus und es droht abermals der Untergang der Welt. Aloy macht sich auf den Weg in den "Verbotenen Westen" der ehemaligen USA, um Antworten zu finden und die Zerstörung der Erde zu verhindern.

Worauf freut ihr euch in Horizon Forbidden West am meisten und werdet ihr das Open World-Spiel gleich zum Release zocken?