Monster Hunter Wilds: Beste Waffe - Tier-List mit allen Waffen im Ranking

Für diese Waffen lohnt es sich für Gemma, die Schmiede anzuwerfen.

Ganze 14 Waffentypen habt ihr in Monster Hunter Wilds zur Auswahl, mit denen ihr die Bestien einen Kopf kürzer machen könnt. Da fällt die Wahl nicht leicht. Daher helfen wir euch ein wenig, die richtige Waffe für euch zu finden.

So ranken wir die Waffen

Eigentlich gibt es in Monster Hunter nicht wirklich eine beste Waffe. Ihr verursacht am meisten Schaden mit der Waffe, mit der ihr am besten zurechtkommt.

Dennoch unterscheiden sie sich in Einsteigerfreundlichkeit, möglichem Schaden, Komplexität und wie sie sich praktisch gegen die unterschiedlichen Monstertypen schlagen. Daher haben wir sie in eine grobe Reihenfolge gebracht, wie leicht ihr euch durch Wilds schnetzeln könnt.

S-Tier

A-Tier

B-Tier

S-Tier - Die besten Waffen in Monster Hunter Wilds

Hierunter fallen Waffen, die eigentlich keine Schwächen haben, wenn ihr sie richtig spielt.

Langschwert

Monster Hunter Wilds: So sieht das Langschwert im neuen Ableger aus

Mit weiten Schlägen und tödlichen Kontern könnt ihr Monster fast ohne Gegentreffer besiegen. Zusätzlich werdet ihr mit jeder erfolgreichen Kombo oder Gegenschlag stärker, wodurch ihr noch tödlichere Angriffe ausführen könnt.

In Wilds könnt ihr nach dem Helmspalter einen weiteren Schlag ausführen. Helmspalter lassen sich nun außerdem abbrechen, falls Monster sich bewegen und ihr habt mehr Möglichkeiten, die Geistleiste zu füllen.

Pros

hohe Reichweite und schnelle Kombos

viele Angriffe machen euch unverwundbar

sehr mobil und aggressiv

Kontra

erfordert gute Kenntnisse über das Moveset der Monster

misslungene Konter lassen euch offen für Gegenangriffe

benötigt Wunden, um die Geistleiste oben zu halten

Gewehrlanze

Monster Hunter Wilds: Das bietet die Gewehrlanze

Die Gewehrlanze kombiniert weit ausholende Schläge mit explosiven Gewehrkugeln. Zusätzlich habt ihr zwei weitere Kanonen. Die Wyrmstake-Kanone, die ihr unter die Schuppen von Monstern treibt, und das Wyvernfeuer, dass selbst Monster aus der Luft schießen kann.

In Wilds könnt ihr jetzt sogar mit einem perfekten Block nachladen und viele Kombos beschleunigen das Wyvernfeuer. Die neue Wyrmstake-Vollsalve kombiniert alle Schüsse der Lanze mit der Wyrmstake-Kanone zu einer tödlichen Kombo.

Pros:

hoher Schaden, der Monster oft zum Straucheln bringt

starker Schild, mit dem ihr auch Kontern könnt

sehr Schärfe-Effizient, da Schüsse keine Schärfe verbrauchen

Kontra

lange Animationen

Munitions-Management von drei Ressourcen

recht unbeweglich

Doppelklingen

Monster Hunter Wilds - So spielen sich die Doppelklingen

Die schnellste Waffe in Monster Hunter verursacht beeindruckend viel elementaren Schaden, während ihr zwischen dem ausdauerfressenden Dämonen-Modus und dem schnellen Erz-Dämonen-Modus wechselt.

Die neuen perfekten Ausweichmanöver in Wilds stärken euch noch weiter, sodass Ausweichen auch Schaden zufügt. Der himmlische Klingentanz lässt sich nun mit Wunden auslösen und ihr könnt während des Dämonenwirbels leicht die Modi wechseln.

Pros

sehr einfaches Moveset und Kombos

hoher elementarer Schaden

ihr könnt leicht Angriffen ausweichen

Kontra

braucht bestimmte Fähigkeiten, um den Ausdauerverbrauch zu senken

Schläge verbrauchen sehr schnell Schärfe

kurze Reichweite

Bogen

Monster Hunter Wilds: Der Bogen im Trailer

Mit dem Bogen bleibt ihr unglaublich beweglich, während ihr Monster mit Pfeilsalven eindeckt. Dabei weicht ihr Angriffen aus, ohne Schaden zu nehmen, und verursacht massiven Status-Schaden.

In Wilds habt ihr eine neue Trick-Pfeil-Anzeige. Damit könnt ihr Beschichtungen auftragen, die keine Munition mehr brauchen, oder Pfeile abfeuern, die von euren Folgeschüssen automatisch anvisiert werden. Mit dem Fokus-Modus könnt ihr nun nicht nur Wunden, sondern auch die Pfeile eures Hagels detonieren lassen.

Pros

äußerst Beweglich mit perfekten Ausweichmanövern

hoher elementarer und statusverändernder Schaden

Kann mehrere Wunden auf einmal brechen

Kontra

schwieriges Ausdauer-Management

Nur auf bestimmter Reichweite effizient

mehrere Wunden zu brechen kann Mitspieler*innen verärgern

Schweres Bogengewehr

Monster Hunter Wilds: Capcom stellt das schwere Bogengewehr vor

Das schwere Bogengewehr hat nicht nur massive Feuerkraft mit einer riesigen Auswahl an Munitionsarten, sondern blockt auch automatisch alle Angriffe von vorn.

Mit der Wyvernzündung könnt ihr jetzt Konter ausführen, Wyverngeheul-Munition sprengt Wunden der Monster und alle Standart-Munition ist nun unbegrenzt. Dazu zählt auch Perforier- und Schrotmunition.

Pros

automatisches Blocken

leicht zu verwendender Konter

beeindruckender Schaden

Kontra

kaum Mobilität

Munitions-Management

es ist schwer, Monster auf Abstand zu halten

A-Tier - Starke Waffen mit kleinen Problemen

Waffen im A-Tier sind immer noch fantastisch. Aber sie haben kleinere Schwächen, sind nicht so gut gegen bestimmte Monster oder fallen im Schaden etwas ab.

Großschwert

Monster Hunter Wilds: Das Großschwert in Aktion

Mit dem Großschwert seid ihr nur sehr langsam und müsst eure Angriffe erst mühselig aufladen. Aber wenn der Schlag sitzt, dann verursacht nichts mehr Schaden, als ein Großschwert.

Keiner anderen Waffe in Wilds kommt der Fokus-Modus so zu Gute, denn ihr könnt nun leichter eure Schlagrichtung ändern. Ein Schulterangriff behält nun eure Ladungsstufe bei und ihr erhaltet einen mächtigen Konterangriff.

Pros

sehr hoher Schaden

starke Paraden, die Monster offen für Folgeangriffe lassen

kann Angriffe einfach mit einem Schulterstoß ignorieren

Kontra

langsamste Waffe des Spiels

Konter benötigt Vorausplanung

Block mit der Klinge nur sehr schwach

Jagdhorn

Monster Hunter Wilds lässt das Jagdhorn ertönen

Ähnlich wie der Hammer haut ihr mit dem Jagdhorn durchgehend dem Monster auf den Kopf, um es zu betäuben. Hier spielt ihr aber nebenbei noch mit jedem Hieb Musik, die ihr in besonderen Angriffen zu Songs formt, die euch und eure Gruppe stärken.

In Wilds hat das Horn viele Funktionen hinzugewonnen. Ihr könnt noch schneller Noten verketten und Echo-Blasen erzeugen, die mit euren Schlägen pulsieren. Sogar ein Konter ist möglich.

Pros

Viele Buffs für euch und eure Gruppe

betäubt Monster mit Leichtigkeit

hoher Schaden mit Echo-Blasen

Kontra

schwer zu erlernen

benötigt bestimmte Fähigkeiten, um effizient zu sein

mobile und fliegende Monster ignorieren Echo-Blasen.

Schwert und Schild

Monster Hunter Wilds: Mit Schwert und Schild auf Monsterjagd

Schwert und Schild kann eigentlich alles. Schnelle Schläge, hohe Mobilität, Blocken, Sprungangriffe und sogar mit Schildschlägen betäuben. Außerdem ist es die einzige Waffe, bei der ihr Items mit gezogener Waffe nutzen könnt.

In Wilds gibt es nur wenige Änderungen. Die unterschiedlichen Kombos fließen besser ineinander über und mit dem Charged Chop könnt ihr Kombos mit hohem Schaden abschließen.

Pros

sehr beweglich und flexibel mit unterschiedlichen Schadensarten

Items nutzen, während die Waffe gezogen ist

einfach zu erlernen

Kontra

Schaden etwas geringer als bei anderen Waffen

Schild nicht so stark wie bei der Konkurrenz

Gegner betäuben kann etwas dauern

Energieklinge

Monster Hunter Wilds: So spielt sich die Energieklinge

Die Energieklinge gehört zu den am schwersten zu erlernenden Waffen. Ihr wechselt zwischen einem Modus mit Schwert und Schild und einem Axt-Modus hin und her. Dabei müsst ihr mit Schlägen Energie-Phiolen befüllen, die ihr in die unterschiedlichen Teile der Waffe ladet, während ihr zwischen den Modi hin und her wechselt.

In Wilds könnt ihr mit Wunden oder perfekten Blocks nun leicht den Power-Axt Status erreichen, Guard-Points sind nun besser zu sehen und viele Kombos werden nun etwas schneller ausgeführt.

Pros

sehr starker elementarer Schaden

kann bei manchen offensiven Manövern automatisch blocken

im Schwert-Modus sehr beweglich

Kontra

Kombos schwer zu erlernen

vier Ressourcen, auf die ihr achten müsst

Fehler lassen eure Angriffe am Monster abprallen

Hammer

Monster Hunter Wilds: Der Hammer im kurzen Video

Der Hammer ist eine einfache und recht schnörkellose Waffe. Hämmert auf Monster-Schädel ein, betäubt sie damit und erledigt sie mit weiteren Schlägen auf die Rübe. Zusätzlich ladet ihr noch mächtige Schläge auf, während ihr recht mobil bleibt.

Ihr könnt nun einen Ausfallschritt machen und dabei die Ladung beibehalten. Der Golfschwung ist nun ein Konter, wenn ihr im richtigen Moment trefft, und der Drehschwung lässt euch Kombos verbinden.

Pros

leicht zu erlernende Kombos

betäubt Monster mit Leichtigkeit

sehr beweglich

Kontra

Konter nur über Kombos erreichbar

muss immer den Kopf treffen

Kombos fließen nur schwerfällig ineinander über

Morph-Axt

Monster Hunter Wilds: Das könnt ihr von der Morph-Axt erwarten

Die Morph-Axt wechselt zwischen einem schnellen, recht beweglichen Axt-Modus und einem mächtigen Schwert-Modus, in dem ihr Explosionen von elementaren oder statusverändernden Phiolen-Effekten erzeugt.

In Wilds habt ihr nun in beiden Modi Konter, der Wechsel zwischen den Formen wurde beschleunigt und der Full Release Slash lässt sich dank Hyper Armor nicht mehr unterbrechen.

Pros

sehr beweglich und hohe Reichweite

hoher Burst-Schaden

erstklassige Konter

Kontra

stark abhängig von Timing

teils lange Animationen im Schwert-Modus

häufiger Modi-Wechsel, um Ressourcen aufzubauen

B-Tier - Waffen mit größeren Schwächen

Waffen im B-Tier haben etwas größere Schwächen. Ihr könnt immer noch Spaß haben und Monster leicht erledigen, aber je länger ihr sie spielt, desto mehr wird euch auffallen, dass die Alternativen oft besser sind.

Leichtes Bogengewehr

Monster Hunter Wilds zeigt das leichte Bogengewehr

Das leichte Bogengewehr ist eine Mischung aus Bogen und Schwerem Bogengewehr. Beweglicher als die HBG und mehr Munitionsauswahl als der Bogen.

Ihr könnt in Wilds nun Folge-Schüsse ausführen und in einen Schnellfeuer-Modus wechseln. Während diesem Modus fällt euch das Ausweichen noch einfacher mit schnellen Seitenschritten.

Pros

große Munitionsauswahl

sehr beweglich

hoher elementarer Schaden

Kontra

geringer sonstiger Schaden

Munitions-Management

Steuerung etwas überfrachtet

Lanze

Monster Hunter Wilds: Lanzen-Gameplay im neuen Trailer

Pieks, Pieks, Pieks, Block. Wenn ihr das drauf habt, dann beherrscht ihr die Lanze. Sie macht zwar nicht viel her, aber wenn ihr die zahlreichen Blocks und Konter raus habt, dann kämpft ihr nicht gegen die Monster, sondern sie gegen euch.

Wilds fügt nun einen vierten Stoß zu Kombos hinzu, die Power-Guard lädt schneller auf und Blocks sind nun fast an jeder Stelle einer Kombo möglich.

Pros

mehrere Konter

leicht zu erlernende Kombos

konstanter Schaden

Kontra

Schaden hängt stark von Kontern ab

recht unbeweglich

benötigt sehr viel Timing

Insektenglefe

Monster Hunter Wilds: Die Stärken der Insektenglefe im Video

Die Insektenglefe kombiniert schnelle Flugmanöver mit einem kleinen Kinsekt, das euch mit Extrakten aus unterschiedlichen Monsterteilen stärkt.

In Wilds bekommen die Extrakte neue Effekte, die euch gegen viele Monster-Manöver immun machen. Außerdem könnt ihr schneller Extrakte sammeln durch Angriffe, die das Monster durchschlagen oder indem ihr Wunden brecht. Verbraucht dann alle Buffs in einem mächtigen Angriff.

Pros

sehr mobil, gerade in der Luft

unterschiedliche Kinsekten geben euch einzigartige Effekte wie Heilung

profitiert stark vom neuen Wunden-System

Kontra

braucht alle Extrakte, um überhaupt Zugriff aufs volle Moveset zu haben

stark abhängig von Wunden

Schaden vergleichsweise niedrig

Wir wollen zum Abschluss noch einmal betonen, dass keine Waffe in Monster Hunter Wilds schlecht ist – sie alle haben ihre Stärken und wenn ihr mit einer bestimmten Waffe viel Spaß habt, liegt ihr in keinem Falle falsch damit. Außerdem könnt ihr ohnehin zwei Waffen gleichzeitig dabei haben und habt damit mehr Auswahl denn je.

Mit welcher Waffe startet ihr in Monster Hunter Wilds?