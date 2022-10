Need for Speed Unbound-Enthüllung erwartet uns endlich diese Woche

Bislang ist EAs neuer Need for Speed-Teil noch immer nicht offiziell enthüllt, obwohl das Spiel Gerüchten zufolge sogar noch in diesem Jahr erscheinen soll. Das wird sich aber bald ändern, denn noch in dieser Woche bekommen wir endlich den Reveal-Trailer zu sehen. Der dürfte dann nicht nur den finalen Namen enthüllen, sondern auch endlich Klarheit über allerhand Leaks und Gerüchte schaffen.

Wann: Der Reveal-Trailer geht am 6. Oktober um 17:00 Uhr deutscher Zeit live.

Der Reveal-Trailer geht am 6. Oktober um 17:00 Uhr deutscher Zeit live. Wo: Ihr könnt euch das Video auf dem YouTube-Kanal von Need for Speed anschauen.

Jede Menge Gerüchte, wenig Fakten

Bislang hat sich Entwickler Criterion Games sehr bedeckt gehalten, wenn es um Infos zum neuen Need for Speed ging. Entsprechend hoch ist aber auch die Gerüchteküche gebrodelt, laut derer das Spiel den Titel Need for Speed Unbound tragen und sogar noch 2022 erscheinen soll.

Das hat unter anderem auch der bekannte Insider Tom Henderson behauptet, der schon vor wenigen Tagen davon sprach, dass der Titel innerhalb der nächsten zwei Wochen enthüllt wird - was sich jetzt bewiesen hat. Das gibt natürlich auch seinen restlichen Aussagen mehr Gewicht, etwa dem angeblichen Releasetermin des Spiels. Demnach soll das neue Need for Speed am 2. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Bislang ist das natürlich noch nicht bestätigt, aber mit etwas Glück sollten wir bereits Donnerstag einen offiziellen Termin bekommen. Langsam wird es schließlich auch wieder Zeit, immerhin ist der letzte Teil Need for Speed Heat bereits knapp drei Jahre alt.

Welche Stärken und Schwächen der hatte, könnt ihr euch im Video nochmal ansehen:

Chicago-Setting und Anime-Elemente

Auch sonst sind kaum offizielle Infos zum neuen Need for Speed bekannt. Bereits im letzten Jahr gab es aber einen Leak, laut dem das Spiel in einem fiktiven Chicago angesiedelt sein könnte. Mehrere Gerüchte geben außerdem an, dass die Grafik diesmal etwas anders werden soll - uns erwarten demnach Anime-Elemente in der Rennspiel-Simulation. Die gab es in einem angeblich geleakten Video ebenfalls bereits zu sehen.

Was erhofft ihr euch vom Need for Speed-Reveal?