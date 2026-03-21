Für die nervigste Pokémon-Evolution aller Zeiten braucht ihr jede Menge Zeit, Geduld und Energie

Melmetal ist ein ziemlich beeindruckendes, aber auch extrem kompliziert zu bekommendes Pokémon.

Pokémon spielen soll eigentlich Spaß machen. Aber sie wirklich alle zu fangen, ist gar nicht so einfach, wenn es so krasse Sonderfälle wie Meltan und dessen Weiterentwicklung Melmetal gibt. Die Evolution gilt unter Pokémon-Fans aktuell als die aufwändigste und nervigste Weiterentwicklung überhaupt.

Meltan wird unter absurd komplizierten Umständen zu Melmetal

Meltan und Melmetal nehmen gleich mehrfach eine absolute Ausnahmestellung in der Welt der Pokémon-Spiele ein. Das liegt vor allem daran, dass dieses sehr spezielle Pokémon bisher in keinem Spiel der Hauptreihe ergattert werden kann.

Wollt ihr ein Melmetal haben, müsst ihr Pokémon GO zocken.

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Aber da hören die Reifen noch nicht auf, durch die ihr springen müsst, wenn ihr diese Evolution haben wollt. Denn nicht jedes Meltan lässt sich einfach so zu einem Melmetal weiterentwickeln. Nein, ihr braucht richtig viele Meltans, weil die miteinander verschmelzen müssen, um zu einem Melmetal zu werden.

Ihr müsst also haufenweise Meltans in Pokémon GO ergattern und die sich immer wieder miteinander vereinen lassen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Ihr bekommt Meltans nämlich nur, wenn ihr Pokémon von Pokémon GO zu Pokémon Home übertragt. Dadurch lässt sich die sogenannte Mystery Box aktivieren.

Nach dem Aktivieren erscheint innerhalb von 60 Minuten ein Meltan in eurer Umgebung, das ihr so dann in Pokémon GO fangen könnt. Die Mystery Box hat allerdings auch noch einen Timer und kann nur alle drei Tage geöffnet werden. Wobei es sich um echte Tage handelt – ihr könnt die Ingame-Uhr nicht manipulieren.

Die Weiterentwicklung eines Mutter-Pokémons ist wiederum nur mit Hilfe von 400 Meltan-Bonbons möglich. Die könnt ihr zwar etwas besser zusammenbekommen, wenn ihr ordentlich Sananabeeren einsetzt, aber ihr braucht laut diesem Video hier höchstwahrscheinlich trotzdem mindestens 60 Meltan-Pokémon, um 400 arteigene Bonbons für die Evolution zu ergattern.

Ihr merkt also: Es ist ein echter Kraftakt, dieses spezielle Pokémon beziehungsweise seine Evolution zu kriegen. Melmetal und Meltan sind die einzigen Pokémon, die in einem Hauptspiel genutzt werden können, für die ihr aber ein Spinoff spielen müsst. Außerdem kommt noch hinzu, dass ihr richtig viel Zeit und Ressourcen in diesem Spinoff investieren müsst, wenn ihr die Weiterentwicklung haben wollt.

Aber das Ganze kann sich durchaus lohnen, wenn ihr sowieso schon viel Pokémon GO spielt und das einzige Mysteriöse Pokémon mit einer Weiterentwicklung haben wollt. Wer versucht, wirklich alle Pokémon zu bekommen (gotta catch'em all?!), kommt natürlich sowieso nicht drumherum.

Habt ihr ein Melmetal? Welche Evolution oder welches Pokémon generell findet ihr noch nerviger zu ergattern?