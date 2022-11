Neue Spiele der Woche bringen gleich drei potenzielle Hits an einem Tag

Vom 28. November bis 2. Dezember 2022 erwarten uns wieder eine Handvoll neue Spiele für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X sowie für Nintendo Switch. In der wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch die wichtigsten Releases der Woche. Diesmal könnt ihr euch unter anderem auf das neue Need for Speed und mehr freuen.



Achtung: Die Release-Daten beziehen wir von den Publishern, diese können sich aus unterschiedlichen Gründen kurzfristig ändern.

Die Highlights in dieser Woche:

Need for Speed: Unbound

3:16 Need for Speed Unbound - Gameplay-Trailer zeigt Rennen in der offenen Welt

Release: 2. Dezember (29. November im Early Access)

2. Dezember (29. November im Early Access) Genre: Rennspiel

Rennspiel Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Need for Speed: Unbound bringt die beliebte Arcade-Racing-Action zurück. Erneut brausen wir durch eine Open World, diesmal setzt das Rennspiel von Criterion allerdings auf eine ungewohnte Grafik mit Anime-Elementen. Käufer*innen der Palace-Edition können sogar bereits ab 29. November losrasen, alle anderen starten regulär am 2. Dezember.

The Callisto Protocol

2:02 The Callisto Protocol - Jede Menge Gameplay im neuen Launch-Trailer

Release: 2. Dezember

Genre: Horror, Third-Person-Shooter

Plattformen: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

In The Callisto Protocol legen wir uns in der Rolle des Frachtschiffpiloten Jacob Lee im Jahr 2320 auf dem Jupitermond Kallisto mit mysteriösen mutierten Menschen an. Für die Horror-Action zeichnet Striking Distance Studios verantwortlich, hinter denen kein geringerer als der Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield steht.

Alle Infos zu Callisto Protocol findet ihr übrigens hier:

Marvel's Midnight Suns

0:45 Marvel's Midnight Suns - Gameplay-Showcase stellt die Fähigkeiten von Nico vor

Release: 2. Dezember

Genre: Rundenstrategie

Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC

Marvel's Midnight Suns ist nicht etwa ein weiteres Superhelden-Actionspiel nach herkömmlicher Haudrauf-Manier, sondern verfolgt ein ungewöhnliches Rundenstrategie-Konzept. Zu Beginn erstellen wir uns einen eigenen Charakter aka "The Hunter", trommeln bekannte Held*innen aus dem Marvel-Universum wie Dr. Strange und Iron Man zusammen und ziehen gegen die Dämonenmutter Lilith in den Kampf.

Die wichtigsten neuen PS4- und PS5-Spiele

Was erscheint außerdem für PlayStation?

Die wichtigsten neuen Xbox One und Series X/S-Spiele

Was erscheint außerdem für Xbox?

Alle Xbox-Releases 2022 findet ihr hier.

Die wichtigsten neuen Nintendo Switch-Spiele

29. November - Soccer Story

30. November - Front Mission 1st: Remake

30. November - Sword of the Vagrant

1. Dezember - Inscryption

1. Dezember - The Outbound Ghost

1. Dezember - Romancing SaGa - Minstrel Song- Remastered

Was erscheint außerdem für Switch?

Alle Switch-Releases 2022 findet ihr hier.

Denkt an PS Plus und Xbox Game Pass im November 2022

Die Spiele, die ihr bei den verschiedenen Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich in jeden Monat, weswegen ihr regelmäßig einen Blick in die digitalen Stores werfen solltet. Oder auf GamePro.de, denn dort findet ihr die Updates zu neuen Spielen, sobald sie bekanntgegeben werden.

